Tra fake news, mode e falsi miti sul testosterone, due recenti studi dimostrano i benefici delle proteine vegetali sulla salute e sulla perdita di peso.

L’amministrazione Trump ha fatto del machismo una delle sue cifre fondamentali, al punto che il ministro per la salute Robert Kennedy Jr. ha modificato le linee guida alimentari attribuendo alle proteine e ai grassi animali un ruolo primario, che non hanno in nessun altro documento del genere di altri paesi. Nel testo, si consigliano (senza alcun fondamento scientifico) alimenti che farebbero aumentare il testosterone e in generale si sostiene una dieta non diversa dalle varie versioni di “dieta del cavernicolo” presenti sui social, che prediligono la carne al fine di ottenere un fisico asciutto e muscoloso. Il ministro della guerra Pete Hegseth, del resto, ha affermato pubblicamente di non volere né “femminucce” né “ciccioni” nelle forze armate e di voler controllare regolarmente il livello dell’ormone maschile nei suoi membri.

Ora però due studi usciti a poca distanza l’uno dall’altro sbugiardano entrambe le associazioni, e dimostrano che se lo scopo è perdere peso o avere livelli più elevati di testosterone, è molto meglio preferire le proteine vegetali.

La dieta vegetale per perdere peso

Come hanno già dimostrato altri studi da diverse angolazioni, passare a un’alimentazione prevalentemente vegetale aiuta a perdere peso. È un’analisi secondaria di uno studio del 2022, che aveva mostrato che chi aveva seguito una dieta vegana per nove mesi aveva perso in media sei chili e ottenuto diversi benefici metabolici, mentre chi aveva seguito la dieta chiamata PREDIMED (una variante della dieta mediterranea che dà ampio spazio a pesce, carni bianche e magre, frutta a guscio e olio extravergine di oliva, legumi, frutta e verdura in generale, senza tenere in alcun conto le calorie) non aveva avuto cali significativi.

Le due diete

In esso una sessantina di adulti in sovrappeso avevano alternato una dieta con proteine animali a una vegana a basso contenuto di grassi, basata su verdura, cereali integrali e frutta, senza proteine animali, a una dieta PREDIMED. I due gruppi avevano seguito per 16 settimane una delle due diete, poi un periodo di pausa di quattro settimane, e poi erano passati all’altro tipo di dieta per altre 16 settimane. In totale, lo studio era durato nove mesi, ed era stato portato a termine dall’85% dei partecipanti iniziali.

Lavorando su quei dati gli autori, medici e nutrizionisti del Physicians Committee for Responsible Medicine di Washington, hanno cercato di capire meglio il ruolo specifico delle proteine vegetali. Come hanno riportato i ricercatori sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, nei partecipanti che hanno seguito la dieta vegana si è registrata una riduzione dell’apporto proteico complessivo di circa 33,3 grammi al giorno. Più nel dettaglio, mentre le proteine animali sono crollate di 47,7 g/die, quelle vegetali sono aumentate di sole 14,4 g/die, non compensando del tutto il calo totale. Al contrario, con la dieta mediterranea (PREDIMED) non si è verificata alcuna variazione significativa in nessuno dei tre parametri.

Gli effetti

In entrambe le tipologie la riduzione del peso è andata di pari passo con quella delle proteine animali a favore di quelle vegetali, a riprova del fatto che più che la quantità totale, è la provenienza a fare la differenza. Il calo ponderale è risultato associato anche a un minore quantitativo totale di proteine, il che significa che invitare ad aumentare il consumo di proteine oltre soglie ragionevoli non solo è inutile: è controproducente.

A ulteriore conferma, è emersa una correlazione negativa tra i quattro amminoacidi più presenti nella carne – metionina, isoleucina, lisina e tirosina – e la perdita di peso, a dimostrazione che più carne (o latticini o proteine animali in genere) si mangia e più è difficile dimagrire.

Sarebbe quindi il profilo amminoacidico (e quindi la provenienza delle proteine) di una dieta a determinare il peso, insieme a quello proteico e a quello calorico. Non è necessario eliminare le proteine animali – concludono gli autori – ma è positivo ridurle e soprattutto avere consapevolezza del fatto che quelle vegetali sono migliori da diversi punti di vista.

Più verdura, più testosterone

Non va meglio, per Kennedy jr & C., sul fronte dell’associazione tra proteine (e grassi) animali e testosterone. Uno studio pubblicato sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition ed effettuato dai ricercatori dell’Università di Kuopio, in Finlandia, ha dimostrato che è vero il contrario di ciò che affermano gli esponenti del Make American Healthy Again (MAHA). Gli autori hanno controllato i livelli dell’ormone di 2.500 uomini (età media 42-60 anni) per quattro giorni consecutivi, e l’hanno poi messo in relazione con ciò che questi avevano mangiato. Il risultato è stato che il testosterone variava in risposta al tipo di proteine preferite.

In media, le concentrazioni di chi si nutriva prevalentemente di carne e latticini erano inferiori, anche se di poco, rispetto a quelle di chi prediligeva le proteine vegetali, e lo stesso andamento era visibile nella proteina che lega il testosterone libero nel sangue, chiamata SHBG. Approfondendo, i ricercatori hanno scoperto che le proteine correlate ai livelli più bassi di testosterone sono quelle dei latticini, seguiti dalla carne. Al contrario, le più efficaci si sono rivelate quelle della verdura, che hanno mostrato un impatto positivo persino superiore a quello delle proteine dei cereali.

Ipotesi

Sui motivi di queste associazioni per ora non ci sono certezze ma solo ipotesi: potrebbe dipendere dal fatto che le proteine animali attivano processi infiammatori, evidenziati da livelli superiori di proteina C reattiva, a loro volta collegati a basse concentrazioni di testosterone. Allo stesso modo, di solito chi ha una dieta vegetale ha bassi livelli di proteina C. Anche lo stile di vita potrebbe avere un ruolo, perché di solito chi mangia più vegetali è più attento ai fattori di rischio.

Come che sia, anche questi risultati rafforzano il messaggio dell’ultima piramide alimentare internazionale, nella quale le proteine vegetali sono il fulcro e quelle animali occupano uno spazio assai ridotto: tutto il contrario della dieta proposta dai MAHA, devastante anche per il pianeta.

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