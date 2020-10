Soia e mais Ogm, pochissime le sementi irregolari in Italia. Solo 11 campioni positivi nei controlli del ministero delle Politiche agricole

Quante sementi Ogm arrivano in Italia? Pochissime, meno dell’0,2% dei campioni di mais e appena l’1,4% della soia. Lo rivelano i risultati del programma di controllo del ministero delle Politiche agricole sulla presenza di semi geneticamente modificati destinati alla semina 2020 condotto da Crea-DC (difesa e certificazione), ispettorato per la repressione frodi (Icqrf) e Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto riguarda il mais, sono stati prelevati 551 campioni da oltre 6.500 tonnellate complessive di sementi. Soltanto un campione è risultato positivo per la presenza di Ogm (pari allo 0,18% totale): si tratta di un lotto di mais di varietà Altamira da 1,24 tonnellate (che rappresenta meno dello 0,1% di tutte le sementi controllate) proveniente dalla Turchia.

I controlli sul mais, quest’anno, hanno incontrato non poche difficoltà a causa del Covid-19. La maggior parte delle aziende che lavorano e immagazzinano sementi di mais è concentrata nel Nord Italia e le attività ispettive ricadono sugli uffici territoriali di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le aree più colpite durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria.

Per la soia la situazione è leggermente diversa, a cominciare dalle quantità controllate, circa il doppio rispetto al mais. Nel 2020 infatti sono state campionate quasi 14 mila tonnellate di soia, per un totale di 702 campioni raccolti e analizzati, di cui soltanto 10 sono risultati positivi per la presenza di Ogm (1,4% del totale). I lotti irregolari, pari a 192 tonnellate complessive, appartenevano a quattro varietà diverse di soia geneticamente modificata e provenivano tutti dagli Stati Uniti (6) e dal Canada (4).

© Riproduzione riservata