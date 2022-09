A Milano sequestrata falsa Mozzarella di bufala Campana Dop

Oltre 50 chilogrammi di falsa mozzarella di bufala campana Dop insieme ad altri prodotti alimentari con la data di scadenza superata e 100 chili di imballaggi sono stati sequestrati a Milano dagli agenti del Consorzio della mozzarella di bufala campana Dop. L’operazione è stata portata avanti in collaborazione con i Carabinieri del reparto tutela agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di Torino.

Il caseificio che produceva le false mozzarelle, con diversi punti vendita tra Campania e Lombardia, utilizzava abusivamente il logo e la denominazione della Mozzarella di Bufala Campana Dop, spacciando per Bufala Dop, quando in realtà il prodotto era preparato con una miscela di latte vaccino e bufalino. L’azienda aveva senza autorizzazione riprodotto il logo del Consorzio. Le confezioni di falsa bufala sono state sequestrate e i prodotti scaduti saranno distrutti. Al produttore è stata elevata una sanzione da 20mila euro, ma le indagini sono ancora in corso.

Solo nei mesi di luglio e agosto scorsi è stata intensificata la task force anti-contraffazione frutto della sinergia tra il Consorzio, le forze dell’ordine e l’Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (Icqrf) del Ministero delle politiche agricole. Sono state effettuate 5 operazioni a seguito delle quali sono stati posti sotto sequestro circa 200 chili di mozzarelle falsificate, 40mila buste di confezionamento per un totale di oltre 30mila euro di sanzioni e 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica per frode in commercio.

“Questa operazione è il risultato dell’intensificazione dei controlli voluta dal Consorzio durante tutto il periodo estivo, che coincide con il momento di maggior consumo del prodotto e anche di maggiori rischi di violazioni – commenta il direttore del Consorzio Pier Maria Saccani – il brand della Bufala Campana fa gola a tanti e la provenienza della mozzarella dalla Campania è per i consumatori sinonimo di autenticità. L’operazione di Milano è stata condotta a tutela non solo dei consumatori, che non vanno ingannati, ma anche dei tantissimi produttori onesti”.

