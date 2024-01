Negli ultimi anni i semi di chia sono diventati protagonisti del mondo degli alimenti di origine naturale, spesso provenienti da tradizioni millenarie, ma approdati in occidente solo di recente. Come accade spesso con le mode alimentari, si stati attribuiti i più disparati tipi di effetti benefici sulla salute, quasi sempre con scarse prove scientifiche a sostegno. E questo ha fatto fiorire il mercato – soprattutto in rete – di prodotti dall’origine non sempre nota, che sono stati più volte oggetto di sequestri, soprattutto per la presenza di contaminanti quali la soia, oppure di origine microbiologica.

Lo studio sui semi di chia

Per fare un po’ di chiarezza e capire che cosa ci sia di fondato in tutto ciò che viene propagandato per questi superfood, i ricercatori dell’Università dell’Oregon sono partiti dalla base, e cioè dall’analisi genetica completa, trovando molte conferme.

Come premesso nello studio, uscito su Frontiers in Plant Science, i semi di chia provengono dalla pianta Salvia hispanica, originaria del Messico e del Guatemala, e possono essere marroni, bianchi o neri. Una porzione media, di circa una quarantina di grammi, apporta 140 calorie, 5 grammi di proteine, 10 di fibre, 12 di carboidrati e 9 di grassi, 8 dei quali benefici per il cuore.

Di solito si utilizzano per preparare pane, torte, dolci vari, zuppe, frullati, succhi, granola da colazione o in aggiunta al latte o agli yogurt, anche perché hanno una grande capacità di assorbimento dell’acqua e in generale dei liquidi (fino a 12 volte il lor peso secco) e, una volta idratati, danno origine a un gel.

La genetica

Dal punto di vista genetico, poi, quanto individuato negli oltre 48.000 geni presenti ha portato a concludere che:

– I semi di chia sintetizzano (attraverso 29 geni diversi) e quindi contengono acidi grassi polinsaturi o PUFA, noti per i loro effetti positivi su cuore e vasi ed efficaci nella prevenzione di alcuni tipi di tumori;

– I semi di chia hanno un elevato contenuto in fibre, che li rende ideali per chi deve tenere a bada la glicemia, perché stabilizzano i livelli di insulina. In generale, sono ottimi per chi ha disturbi gastrointestinali;

– Le proteine e le piccole molecole bioattive presenti, codificate da oltre 2.700 geni diversi, sono dotate, potenzialmente, di azioni antitumorali e antipertensive. Ve ne sono diverse antifiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche;

– Messi a contatto con i liquidi, grazie ai prodotti di ben 93 geni diversi, formano emulsioni che possono essere usate come additivi naturali, ideali per esempio per gelificare, modificare la texture o per veicolare principi attivi all’interno di altri alimenti, o in preparazioni farmaceutiche o cosmetiche.

Un alimento prezioso

Quanto scoperto conferma quindi che i semi di chia sono dotati di notevoli qualità nutrizionali e caratteristiche chimiche molto interessanti, e potrebbero entrare a far parte dei nuovi semi e cereali un tempo considerati “orfani” poco usati, ma che ora si cerca di introdurre sia per migliorare la diversità genetica del sistema alimentare, sia perché le piante sono particolarmente resistenti e quindi adatte ai cambiamenti climatici. Sia, ancora, perché, dal punto di vista nutrizionale, sono estremamente validi.

Per favorire la diffusione delle conoscenze e stimolare la conduzione di nuove ricerche, infine, gli autori hanno creato un database accessibile a chiunque, il Salvia Genomic Database.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1