San Benedetto ha perso per la quarta volta in tribunale. Anche stavolta, come nelle precedenti tre decisioni, il bersaglio erano articoli in rete e post/storie di Instagram, che criticavano gli spot pubblicitari dell’azienda che avevano come protagonista Elisabetta Canalis. Il caso risale all’autunno del 2022, quando Aestetica Sovietica e Il Fatto Alimentare pubblicano articoli e post critici sullo spot “My Secret” con Canalis. La pubblicità, secondo alcuni osservatori, trasmetteva messaggi ambigui sul rapporto tra alimentazione e benessere, perché lasciava intendere la possibilità di sostituire la colazione del mattino con una bottiglietta di acqua minerale. Lo spot in seguito a numerose segnalazioni allo IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria), è stato modificato dall’azienda che raccoglieva l’invito a modificare il testo.

Alla fine dopo qualche settimana San Benedetto rilancia la campagna rimuovendo le scene più contestate e dimezzandone la durata. Ciò che colpisce maggiormente nella vicenda appena conclusa dal Tribunale di Venezia, non è il rigetto del ricorso basato su motivazioni infondate e preceduto da tre giudizi negativi già decisi dal tribunale sul medesimo tema, ma le richieste spropositate presentate nei vari procedimenti da San Benedetto nel tentativo di zittire le critiche.

Richieste esagerate

Nell’ultimo procedimento cautelare contro la pagina Instagram Aestetica Sovietica, difesa dagli avvocati Paolo Martinello e Marco Stucchi, l’azienda chiedeva non solo la rimozione immediata degli articoli , ma pretendeva che – in caso di vittoria – la sentenza fosse pubblicata per almeno un mese sulle prime pagine di una trentina tra quotidiani e testate online: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, Panorama, Distribuzione Moderna, GreenMe, Informazione.it, Il Corriere del Veneto Ecoo.it, Open.Online, ZaZoom, Il sussidiario.net, Informazione.it, Meteoweek.com, Today.it TriesteMondo, Leggo, Il Fatto Alimentare, Il Fatto Politica &Palazzo, IlMattino.it, Il Messaggero, Affari Italiani, Il Gazzettino, Libero 24×7, ThewordNews, WordMagazine, Yahoo MsnNotizie, LiberoQuOtidiano, NotizieVirgilio, TAG24, Agrodolce. In caso di ritardo, chiedeva una penale giornaliera di 10 mila euro.

Quattro cause, quattro sconfitte e le spese da pagare

È la quarta causa persa da San Benedetto per vicende legate allo stesso spot e agli stessi articoli. Finora i giudici hanno sempre riconosciuto la legittimità del diritto di critica e respinto le richieste dell’azienda. Ma c’è di più: San Benedetto è stata condannata, come conseguenza dell’infondatezza delle proprietà pretese, a rimborsare le spese legali della controparte.

Nonostante l’esisto catastrofico dei vari procedimenti giudiziari l’azienda nel 2023 prosegue la sua “crociata”, instaurando una causa civile contro Il Fatto Alimentare con richieste risarcitorie di 1,5 milioni di euro per una presunta diffamazione.

I tribunali come strumento di pressione

Il ricorso sistematico alle aule giudiziarie, unito a richieste abnormi per presunti danni di immagine fino alla pubblicazione su decine di testate, rivela una strategia che va oltre la difesa della reputazione e dell’immagine aziendale. San Benedetto, forte di un fatturato da un miliardo di euro, usa i processi come leva per scoraggiare chi fa informazione, specie se si tratta di piccole realtà editoriali.

Le cifre in gioco sono eloquenti: 1,5 milioni di danni richiesti a Il Fatto Alimentare (*) per un articolo di cronaca comportano in ogni caso spese legali che un sito di giornalisti non può sostenere. L’intento appare chiaro: intimidire, dissuadere, mettere pressione economica a chi osa criticare.

Norma contro le liti temerarie

In Italia manca una normativa seria contro le liti temerarie, per cui le aziende con risorse possono permettersi di portare avanti cause pretestuose mettendo in difficolta le redazioni e lanciando un messaggio minaccioso. Non così è negli Stati Uniti dove i giudici puniscono le aziende che abusano del sistema giudiziario con sanzioni milionarie, chiamate appunto “punitive damages”. Ogni causa, ogni appello, ogni cifra spropositata contribuisce a rendere più difficile e costosa la libertà d’informazione. Ed è questo il vero rischio.

La libertà di critica non si imbavaglia

Il Tribunale di Venezia, nell’ultima ordinanza, è stato chiarissimo: i post di Aestetica Sovietica rientrano nel diritto di critica garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Nessuna diffamazione, nessuna falsità, nessuna aggressione gratuita. Solo l’espressione, anche ironica e pungente, di una opinione legittima su un tema di interesse pubblico.

(*) Nel 2023 San Benedetto ha avviato una causa civile per diffamazione contro Il Fatto Alimentare, chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro. Secondo l’azienda, due articoli pubblicati nel 2022 avrebbero causato danni d’immagine e spese per oltre 860 mila euro, sostenute – a loro dire – per rifare otto spot pubblicitari che in realtà sono stati semplicemente dimezzati. Il Tribunale di Venezia ha già respinto due precedenti ricorsi cautelari presentati dalla stessa azienda, ordinando anche in quei casi il rimborso delle spese legali. Ora si attende la sentenza sulla nuova causa. La redazione, fiduciosa nella giustizia, ha chiesto il rigetto della domanda, il rimborso integrale delle spese e, in caso di riconoscimento di lite temeraria, una sanzione del un risarcimento pari al 10% sul danno ipotizzato.

