Il salmone affumicato è un prodotto che ormai è entrato stabilmente nella dieta degli italiani. Negli ultimi anni, infatti, è passato da tipico antipasto del periodo natalizio a protagonista di molti piatti. Ma non tutti sanno che questo alimento può portare con sé qualche insidia. Il salmone affumicato, infatti, può essere contaminato da Listeria monocytogenes (leggi qui il nostro articolo sul salmone e il rischio Listeria), e il rischio dipende dal tipo di affumicatura e lavorazione a cui è andato incontro. Il salmone, poi, può essere d’allevamento o selvaggio, e può provenire da diversi Paesi.

Come scegliere un salmone affumicato? Ne abbiamo parlato con il Consorzio Affumicatori Maestri Italiani (CAMI), nato con la finalità di promuovere la conoscenza del salmone affumicato di qualità e di dare al consumatore tutte le informazioni utili per acquistare un prodotto sicuro. “Il consumatore quando va al supermercato e si trova di fronte diversi tipi di salmone affumicato non ha tutti gli elementi necessari per valutare la qualità.”

C’è una selezione di qualità superiore per la materia prima?

Esistono sostanzialmente tre livelli di qualità della materia prima: superior, ordinary e industry, ma la normativa non prevede che tale caratteristica sia riportata sulle confezioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche della lavorazione, la fase più critica è la salatura, che può avvenire sostanzialmente con due metodi. Quella a secco costa di più, ma dà maggiore sicurezza. Consiste nel cospargere i filetti di sale e attendere 7-8 ore. In questo tempo il sale conferisce sapidità alla carne e ne abbassa il contenuto di acqua libera contribuendo così alla durabilità del prodotto. L’altro metodo è a ‘iniezione di salamoia’. Costa evidentemente di meno, sia perché è più veloce, sia perché aumenta il peso del prodotto, perché la salamoia aggiunta è composta prevalentemente di acqua. Anche in questo caso la normativa non prevede che si specifichi sulle confezioni quale tipo di salatura è stato effettuato.

Circa il luogo di lavorazione, non è sempre chiaro se l’affumicatura è stata eseguita in Italia o meno: spesso il paese di produzione è indicato solo sul bollino CE, con una sigla molto sintetica (IT per Italia, PL per Polonia, LT per Lituania).

Avete un modello della vostra etichetta per il salmone affumicato in Italia?

Il logo del CAMI sarà riportato su un bollino, che verrà apposto a tutte le confezioni che rispettano le regole del consorzio, ovvero:

la lavorazione in Italia;

la salatura a secco, senza iniezione di salamoia;

per il prodotto pescato, l’obbligo di dichiarare le zone di pesca e certificazioni di sostenibilità;

Il salmone allevato dee provenire da allevamenti certificati secondo le norme del benessere animale;

la tracciabilità e la certificazione della materia prima devono essere chiare e con indicazioni esaustive e verificabili;

etichetta chiara e precisa;

audit annuale da parte di un ente di certificazione

I consorziati potranno utilizzare il marchio del CAMI sui salmoni che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento. Le aziende aderenti che possono utilizzare il marchio per ora sono Fjord, Fumara, Fine&Fish e Stalaks.

Indicate il giorno dell’affumicatura in etichetta? Qual è la shel- life? Usate salmone fresco?

Le etichette di legge devono riportare la scadenza. Questo significa che il processo di affumicatura, su un prodotto lavorato da fresco e mai congelato, avviene entro al massimo cinque giorni dalla spedizione. L’affumicatura può essere più tenue o più intensa (in relazione al gusto del consumatore). Se ‘a freddo’ si parla di affumicatura con temperature variabili da 24 ai 27°C gradi. Nell’affumicatura a caldo la temperatura supera i 65/70 gradi. Si usano sempre salmoni freschi, salvo nei casi in cui il prodotto provenga da zone come Alaska o Canada (si parla di un prodotto selvaggio), dove si lavora sul decongelato.

Quali sono le regole di lavorazione per prevenire la Listeria ?

Anche la materia prima cambia: il pesce selvaggio (Sockeye o Red King per esempio) è sicuramente più pregiato di un pesce allevato, che arriva in modo prevalente dalla Norvegia. Ma la vera differenza di qualità la fa il processo produttivo, perché più alta è l’attenzione alla catena del freddo, ai controlli sugli eventuali fattori contaminanti, all’applicazione delle norme HACCP, migliore sarà il prodotto finito.

Non dimentichiamo poi che l’Italia è l’unico Paese in cui i controlli sulle aziende alimentari vengono effettuate dai veterinari, per conto del Ministero della Salute. Il fatto che i casi di Listeria riscontrata sul salmone, anche affumicato, riguardino prevalentemente produttori nord europei nasce anche dal fatto che in Italia i controlli sul prodotto finito sono moltissimi, ripetuti e diffusi sui punti vendita dell’intero territorio nazionale. Le aziende aderenti al Consorzio hanno tutte attivato controlli sulla Listeria monocytogenes per ogni lotto. Sono controlli immediati, che consentono di individuare se sulle partite in acquisto è presente questo pericoloso batterio e di bloccare i lotti di salmone nella malaugurata ipotesi in cui si riscontrasse presenza di Listeria sul pronto per la trasformazione.

Cosa non va bene nel salmone affumicato che arriva da altri Paesi?

Ultimamente stiamo affrontando, insieme ad altre associazioni europee, il tema dello ‘stiffening’: si tratta dell’irrigidimento del prodotto che serve per questioni meccaniche, per agevolare, in sostanza, il taglio da semilavorato a fettine. Utilizzando questo sistema, i polacchi e i lituani congelano di fatto tonnellate di prodotto già trasformato e per diversi mesi, senza che il passaggio del congelo venga chiaramente indicato in etichetta (anzi, spesso si legge “prodotto da fresco”): stiamo quindi sensibilizzando i nostri rappresentanti in Europa affinché si ottenga che per questi prodotti venga esposta in etichetta la dicitura “prodotto decongelato”.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, Fotolia

