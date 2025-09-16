Le guerre culturali made in USA stanno facendo un’altra vittima: i burger vegetali. Come spiega un articolo di Oliver Milman sul quotidiano britannico The Guardian, il crollo delle vendite dei sostituti a base vegetale della carne negli Stati Uniti coincide infatti con una tendenza ‘carnivora’ che si sta diffondendo nel Paese, con il sostegno delle lobby, di influencer conservatori e quello più o meno esplicito dell’amministrazione Trump.

Il legame profondo degli USA con la carne

Nonostante sia ormai assodato che ridurre il consumo di carne, soprattutto quella rossa, abbia effetti positivi sulla salute e sull’ambiente, negli USA è diminuita del 20% la quota di persone che intendono ridurne il consumo. Un dato in linea con il calo del 17% delle vendite dei burger di ‘finta carne’ come quelli di Beyond Meat e Impossible Foods.

Questo ‘risorgimento’ delle proteine animali è spinto da wellness influencer, molto spesso legati alla destra conservatrice, che predicano la ‘dieta carnivora’ al proprio seguito (un regime che, come dice il nome è quasi interamente basato sul consumo di carne, frattaglie e altri derivati animali) e calcano la mano sulla natura ultra processata dei burger vegetali. Uno di questi, Paul Saladino, si è portato un frullato di carne a un evento alla Casa Bianca e poi ha bevuto un bicchiere di latte crudo con il Segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr.

Il rapporto tra consumo di carne e visioni politiche conservatrici non è un’esclusiva degli Stati Uniti e degli atteggiamenti machisti di Trump e della sua amministrazione. Tuttavia oltre oceano il legame con la carne è estremamente radicato nella storia del Paese: basti pensare alla mitologia del selvaggio West, fatta di cowboy, ranch e animali al pascolo. Un’estetica recentemente riportata in auge da prodotti audiovisivi come la serie TV Yellowstone.

Il momento no dei burger vegetali

“Non è il nostro momento, lo riconosciamo, saresti pazzo a pensare che lo sia. – Ha dichiarato al Guardian Ethan Brown, amministratore delegato di Beyond Meat, secondo cui l’industria della carne – ha fatto un lavoro magistrale, convincendo le persone che ci fosse qualcosa di sbagliato nei nostri prodotti, o che fossero ultra processati o cose del genere.”

Eppure, studi scientifici dimostrano che i prodotti vegetali non sono meno salutari della carne, anzi hanno meno grassi saturi, più fibre e lo stesso contenuto di proteine. Allo stesso molti prodotti proteici a base di proteine animali, come le barrette, sono ultra processati quanto un burger vegetale, ma non sono attaccati allo stesso modo da questa fetta di influencer.

La maggior parte delle consumatrici e dei consumatori statunitensi sono consapevoli dei benefici di una dieta a base vegetale, tuttavia solo un quarto della popolazione sarebbe disponibile a tagliare il suo consumo di carne, mentre le persone vegetariane e vegane nel Paese ammontano, rispettivamente, al 4% e all’1% del totale. “È un momento particolarmente difficile per i movimenti come quello vegano e vegetariano,” ammette Brown.

E in Italia?

La situazione in Italia è differente. Nonostante le percentuali di persone vegetariane e vegane siano paragonabili a quelle statunitensi (rispettivamente il 3,7% e l’1,5%), secondo i dati di una recentissima indagine YouGov Shopper il consumo di alimenti vegetali nel nostro Paese è in continuo aumento. Nel 2024, più di 15 milioni di famiglie hanno comprato prodotti plant-based (il 59,3%), con un aumento di quasi il 10% della frequenza di acquisto. Nel 2024, più di una persona su tre ha comprato bevande (39,3%) e gastronomia vegetale (38%), e quasi una su cinque (19,8%) ha acquistato sostituti dei latticini.

Dati in linea con quelli del Rapporto Coop 2025, che per la prima volta ha registrato un calo nelle vendite di carne bovina (-0,9%), in linea con le intenzioni dichiarate dagli intervistati, e una crescita importante della gastronomia vegetale (+20,9%).

Forse questi venti ‘carnivori’ che soffiano da oltre oceano non hanno ancora raggiunto con forza il nostro Paese. O forse gli italiani e le italiane hanno capito che mangiare meno carne, può fare soltanto bene alla salute e all’ambiente.

