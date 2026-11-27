Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di fichi secchi con micotossine, mentre i supermercati Esselunga hanno richiamato una torta a marchio Elisenda per pesticidi.

Il richiamo della torta Elisenda di Esselunga

La catena di supermercati Esselunga ha richiamato quattro lotti di Torta Sole a marchio Elisenda per la presenza di un pesticida oltre i limiti di legge in un ingrediente. Il prodotto in questione è venduto in pezzi di peso massimo 1,6 kg, con le date di scadenza 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026 e 29/11/2026, corrispondenti ai numeri di lotto. Le torte richiamate sono state vendute tra il 23 e il 26 novembre.

A produrre la torta richiamata è stata Esselunga Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giambologna 1, a Limito di Pioltello, nella città metropolitana di Milano.

Il richiamo dei fichi secchi

Il Ministero della Salute, invece, ha pubblicato il richiamo di un lotto di fichi secchi rinfusa a marchio Stella del Sud per la presenza di aflatossine. Il prodotto interessato è venduto in cassette da 10 kg con il numero di lotto 0300/26 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2027.

A produrre i fichi secchi richiamati è stata l’azienda Stella del Sud Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Verduzio 57/59, a Casal Velino, in provincia di Salerno.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare la torta e i fichi secchi con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 261 richiami e ritiri, per un totale di 965 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Esselunga, Ministero della Salute