Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame al pepe nero di suino nero dei Nebrodi a marchio Fattoria Borrello per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 500 grammi con il numero di lotto SL07/26 e il termine minimo di conservazione 11/2026.

A produrre il salame al pepe nero richiamato è stata la Società Semplice Agricola di Borrello A&C nel suo laboratorio di produzione. Lo stabilimento si trova in Contrada Forte, a Sinagra, nella città metropolitana di Messina (marchio di identificazione IT Q9P8M CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame al pepe nero con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 262 richiami e ritiri, per un totale di 966 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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