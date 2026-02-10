Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo a scopo cautelativo da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche di categoria A. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta contaminazione di Salmonella enterica subsp. Enteritidis.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da cartone da 180 e in confezione in plastica da 6 unità.

I lotti di uova da non consumare sono quelli indicati con le date dal 18/02/26 al 25/2/26 di categoria A (M,L XL) e con codice stampigliato 3IT073SA007.

Azienda Agricola e Avicola “Serroni” Di Cavallaro Angelo & C. s.n.c è indicata come produttore delle uova richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in Loc. Serroni Alto Mont. Rovella (Sa) e il marchio di identificazione dello stabilimento è UE IT K1557.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone di non consumare le uova con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

