Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mazzancolle a marchio Los Marineros. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza enterotossine stafilococciche. La denominazione precisa del prodotto in questione è “Mazzancolle tropicali sgusciate devenate congelate IQF (Litopenaeus vannamei) P&D (36/40-41/50-51/60)”.

I crostacei richiamati per rischio chimico sono venduti in buste da 750 g, con il numero di lotto LE0000610 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12-08-2027.

Commercializzate da GELPIAVE SRL – Via del Commercio 9/B – 31046 Oderzo (TV). Nome del produttore: L’oro Del Pacifico Oropac S.A.S. – Ecuador. Sede dello stabilimento: Zona Industrial Inmaconsa Av. 42 Y Calle Eucalipto Bloque 10 – Guayas con marchio di identificazione dello stabilimento: 103739

Le enterotossine stafilococciche sono tossine prodotte da alcuni ceppi di Staphylococcus aureus e rappresentano una delle cause più comuni di intossicazione alimentare. possono provocare disturbi gastrointestinali anche intensi, come nausea, vomito, crampi addominali e diarrea, con insorgenza dei sintomi generalmente rapida.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le mazzancolle con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati.

