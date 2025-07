La pubblicità dell’integratore MG.K Vis Water Up di PoolPharma è ingannevole e suggerisce a consumatori e consumatrici un’efficacia esagerata. Sono queste le conclusioni del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che, con l’Ingiunzione n. 23/25 del 15/07/2025, ha censurato la campagna pubblicitaria di Pool Pharma rilevata su Oggi e su Eurosport tra giugno e luglio, ritenendola contraria agli articoli 2 sulla Comunicazione commerciale ingannevole e 23 bis sugli Integratori alimentari e prodotti dietetici del Codice di Autodisciplina.

Secondo lo IAP, la campagna, caratterizzata dal claim “Ti sei ricordato di bere abbastanza oggi?”, attribuiva al prodotto pubblicizzato la capacità di “risolvere il problema dell’idratazione quotidiana”, semplicemente sciogliendo uno stick di integratore di elettroliti e destrosio (zucchero) in 500 ml di acqua. La pubblicità, inoltre, equiparava l’assunzione di una bottiglia di acqua e integratore a tre bottiglie di acqua ‘normale’, attraverso una rappresentazione grafica (vedi immagine di copertina).

Questa comunicazione, secondo il Comitato di Controllo, suggerisce a consumatori e consumatrici un’efficacia superiore a quella di un integratore alimentare, veicolando anche il messaggio scorretto che il prodotto pubblicizzato possa sostituire l’assunzione di acqua raccomandata, che diventerebbe così ‘sostituibile’ con una bustina di sali e zucchero da sciogliere in una bottiglietta d’acqua.

Per lo IAP, inoltre, non sono giustificate le affermazioni che il mix di elettroliti e destrosio presente nel prodotto sia ‘bilanciato’ e che la formula ipotonica del prodotto possa “aumentare la naturale idratazione”. Per queste ragioni il presidente del Comitato di Controllo ha censurato la campagna pubblicitaria, che però resta visibile sul sito del produttore.

© Riproduzione riservata Foto: Pool Pharma