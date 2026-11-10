Inchiesta di Essere Animali su Rai 3: nuove immagini svelano i maltrattamenti negli allevamenti della filiera dei prosciutti DOP

Le immagini shock legate alla filiera dei prosciutti mostrano maiali agonizzanti abbandonati nei corridoi senza acqua né cibo, carcasse parzialmente divorate dagli altri animali, suinetti moribondi, scrofe imprigionate nelle gabbie e topi che scorrazzano tra le mangiatoie. Non sono immagini provenienti da allevamenti clandestini, ma da tre strutture nelle province di Modena e Cremona, dove si allevano maiali destinati alla filiera dei prosciutti DOP come quella di Parma e di San Daniele. Le ha diffuse Essere Animali e sono state mostrate lo scorso venerdì 6 novembre durante la trasmissione Mi manda Rai Tre.

Immagini del genere non rappresentano una novità. Da anni le associazioni animaliste documentano situazioni gravissime negli allevamenti che riforniscono la filiera dei prosciutti DOP. Cambiano le aziende e le località, ma le scene si ripetono: animali feriti, malati e non curati, carcasse abbandonate, condizioni igieniche disastrose. E ogni volta viene spontaneo chiedersi dove siano i controlli e come sia possibile che situazioni simili vengano scoperte dalle telecamere delle associazioni animaliste.

Ma c’è un’altra domanda, altrettanto importante: che cosa fanno i Consorzi del prosciutto di Parma e di San Daniele? Quelli che promuovono in Italia e nel mondo le loro produzioni come eccellenze gastronomiche del made in Italy?

Animali agonizzanti e topi nelle mangiatoie

Le nuove immagini raccolte da Essere Animali sono impressionanti. In alcuni corridoi si vedono maiali malati o feriti lasciati a terra senza acqua e senza cibo, mentre nelle gabbie parto ci sono suinetti di pochi giorni in agonia. Numerosi animali presentano code e orecchie mutilate dai morsi dei compagni. In alcuni recinti si trovano carcasse parzialmente divorate da altri maiali. In una delle strutture l’associazione ha documentato una grave infestazione di topi, presenti anche nelle mangiatoie, con escrementi di roditori nel mangime. Le immagini mostrano inoltre scrofe rinchiuse nelle gabbie durante il parto e l’allattamento, alcune con ferite provocate dal contatto continuo con le strutture metalliche. Essere Animali segnala anche il ricorso diffuso al taglio della coda dei suinetti.

Una lunga serie di scandali

Queste immagini sembrano la replica di filmati già visti negli ultimi anni. Nel novembre 2025 Greenpeace aveva diffuso un filmato girato nell’allevamento La Pellegrina, società controllata dal gruppo Veronesi-AIA, uno dei maggiori operatori della filiera suinicola italiana. Si vedevano decine di ratti, carcasse di suinetti, animali feriti e condizioni igieniche inaccettabili. Dopo la denuncia erano intervenuti i NAS e l’ATS Val Padana, che aveva disposto il sequestro degli animali e comminato una sanzione amministrativa di 10 mila euro. Ne avevamo parlato ripetutamente su Il Fatto Alimentare, chiedendoci come fosse possibile trovare condizioni del genere in un allevamento appartenente a un grande gruppo industriale dotato di un articolato sistema di controlli.

Poche settimane dopo, nel gennaio 2026, Greenpeace aveva diffuso un altro filmato, questa volta relativo all’allevamento Cascone di Bondeno, in provincia di Ferrara, collegato a La Pellegrina attraverso un contratto di soccida. Ancora una volta ratti, carcasse in decomposizione, maiali con ferite profonde, code e orecchie mutilate ed episodi di cannibalismo.

I Consorzi non possono chiamarsi fuori

Di fronte a questi scandali, l’atteggiamento dei Consorzi di tutela è enigmatico. In occasione di precedenti denunce la risposta del Consorzio del Prosciutto di Parma è stata sostanzialmente questa: noi ci occupiamo della tutela della denominazione e del rispetto del disciplinare, mentre i controlli sul benessere degli animali e sulle condizioni igieniche degli allevamenti spettano ai servizi veterinari pubblici.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma nel novembre 2024 dopo un servizio di Report dedicato alle condizioni degli allevamenti, aveva precisato che gli allevatori non sono soci e che, pertanto non può espellerli né disporre la chiusura delle aziende. Aveva condannato i maltrattamenti, rivendicando la severità dei controlli previsti dal disciplinare.

È vero che i Consorzi non hanno le funzioni ispettive e sanzionatorie delle autorità veterinarie. Ma davvero questo basta per lavarsene le mani? I disciplinari DOP stabiliscono in modo dettagliato le razze dei maiali ammesse, l’alimentazione, il peso, l’età alla macellazione e le caratteristiche delle cosce. Eppure le condizioni in cui vivono gli animali continuano a essere trattate come un problema che riguarda altri.

Il paradosso è evidente: si controllano le caratteristiche della materia prima per garantire la qualità del prosciutto, ma quando emergono episodi di sofferenza animale negli allevamenti della filiera, si ricorda che la competenza è dei veterinari pubblici. È comodo rivendicare il prestigio di tutta la filiera quando si parla di qualità e prendere le distanze dagli allevamenti quando emergono maltrattamenti.

Prosciutti da 30 a 50 euro al chilo

Il prosciutto di Parma e quello di San Daniele sono prodotti di fascia alta. Al banco gastronomia i prezzi partono da circa 30 euro al chilo per una stagionatura di 12-13 mesi, salgono a 33 -37 euro per 16 mesi e 24 mesi. Alcuni prosciutti stagionati 36 mesi, ottenuti da maiali allevati allo stato brado o con sistemi semi-intensivi, arrivano a 50 euro al chilo.

Da Prosciuttopoli a oggi: una lezione mai imparata?

L’atteggiamento ricorda quanto accadde con Prosciuttopoli, lo scandalo denunciato da Il Fatto Alimentare a partire dal 2018, quando emerse l’impiego nella filiera DOP di maiali con caratteristiche genetiche non conformi ai disciplinari. Anche allora i Consorzi di Parma e di San Daniele si dichiararono parte lesa, prendendo le distanze dalle irregolarità commesse dagli allevatori. Nel frattempo milioni di cosce erano finite al centro di verifiche, sequestri e provvedimenti di esclusione dal circuito DOP. Il Fatto Alimentare per quell’inchiesta è stato portato in tribunale salvo poi ritirare la querela.

Oggi il problema è diverso e riguarda il benessere degli animali, ma la questione di fondo è la stessa: chi si assume la responsabilità di quello che avviene negli allevamenti da cui provengono i maiali destinati ai prosciutti più famosi d’Italia? Il marchio DOP non è una certificazione di benessere animale. Questo deve essere chiaro. Ma è altrettanto evidente che chi acquista un prosciutto di Parma o San Daniele, pagando anche più di 30 euro al chilo, può ragionevolmente aspettarsi che la filiera si preoccupi anche delle condizioni di allevamento degli animali.

La petizione per eliminare le gabbie

Nel frattempo Essere Animali ha raccolto oltre 62 mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di vietare l’utilizzo delle gabbie negli allevamenti italiani. La proposta è stata depositata in Senato a settembre 2026 ed è stata assegnata alla Commissione Agricoltura.

Le immagini diffuse da Essere Animali confermano che il problema non può essere liquidato come l’ennesimo caso isolato. Dopo anni di denunce, video e scandali, è arrivato il momento che anche i Consorzi del prosciutto si assumano una responsabilità concreta nel promuovere condizioni di allevamento rispettose degli animali.

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