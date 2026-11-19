L’osservatorio del CIWF sui polli dei supermercati mostra che oltre il 90% proviene da allevamenti intensivi e che razze a crescita lenta restano marginali.

Nascono, ingrassano 60 grammi al giorno e dopo 35-42 giorni finiscono al macello. Hanno un petto così sproporzionato che a un certo punto le zampe non li reggono più. È il ritratto dei polli che troviamo nei banchi frigo dei supermercati italiani: broiler a crescita rapida, selezionati geneticamente per trasformare il mangime in muscolo il più in fretta possibile. In natura non esisterebbero. Ogni anno in Italia se ne macellano oltre 589 milioni, e il 93,1% viene da allevamenti intensivi.

Il primo Osservatorio di Compassion in World Farming (CIWF) sul pollo fresco a marchio di sette insegne della distribuzione (Coop, Conad, Selex, Esselunga, Carrefour, Aldi e Lidl) ha un verdetto netto: oltre il 90% dei polli venduti con il marchio del supermercato viene da allevamenti in cui il benessere animale non è un obiettivo. Per tre polli su quattro ci si ferma ai minimi di legge. Vuol dire capannoni chiusi con decine di migliaia di animali, densità fino a 39-42 kg per metro quadrato, luce solo artificiale e lettiere impregnate di deiezioni che provocano ustioni alle zampe. Sulle carcasse compaiono le strisce bianche (white striping) e il petto legnoso (wooden breast), i segni di muscoli cresciuti troppo in fretta. Il biologico e l’allevamento all’aperto restano confinati in poche confezioni premium.

Chi decide sono in tre

Dietro le etichette delle catene ci sono quasi sempre gli stessi nomi: Aia (gruppo Veronesi), Amadori e Fileni. Questi tre gruppi controllano gran parte del mercato e la stragrande maggioranza dei polli che allevano sono broiler a crescita rapida, venduti in buona parte proprio ai supermercati. Sono loro a scegliere le razze, le densità e le condizioni di allevamento. Finora hanno scelto di non cambiare nulla, perché un pollo che cresce in fretta costa poco e rende tanto. Fileni ha sottoscritto lo European Chicken Commitment, ma solo per il pollo biologico.

Le catene si accontentano

I supermercati avrebbero la forza per imporre standard migliori, ma la usano poco. Lo European Chicken Commitment (ECC) è stato sottoscritto da oltre 350 aziende in Europa e chiede razze a crescita più lenta, al massimo 30 kg/m², luce naturale e stordimento meno cruento. In Italia solo Carrefour lo ha adottato per tutta la sua offerta. A pochi mesi dalla scadenza del 2026, però, i progressi sono minimi e non esiste una tabella di marcia pubblica. Esselunga, senza aver preso impegni formali, ha la linea Pollo Top (circa il 22% dell’offerta secondo CIWF), che è in gran parte in linea con l’ECC. Conad si ferma al 7% con la linea “Come una Volta”, tutto il resto è pollo standard. Coop e Lidl applicano luce naturale e arricchimenti, ma non si impegnano né sulle razze né sulle densità.

Il punto è la genetica dei polli

Le catene preferiscono intervenire su luce e arricchimenti, cioè qualche balla di paglia e qualche finestra. Sono misure poco costose e facili da comunicare. Restano fuori i due interventi che cambierebbero davvero la vita degli animali: razze a crescita più lenta e meno polli per metro quadrato. Costano di più e toccano il modello industriale dei tre fornitori. Finché le catene non li imporranno, il “turbopollo” resterà il prodotto standard sugli scaffali.

L’Osservatorio completo di CIWF è disponibile a questo link.

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