Il 26 giugno di quest’anno si è concluso il primo grado di giudizio del processo per inquinamento da PFAS causato dallo stabilimento Miteni di Trissino, in provincia di Vicenza. In quest’occasione, la Corte d’Assise ha condannato undici manager per un totale di 141 anni di pena. I capi d’accusa contestati alla Miteni sono cinque: avvelenamento doloso delle acque destinate al consumo umano, disastro ambientale, inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e bancarotta fraudolenta. Per 50 anni la Miteni ha prodotto PFAS (tra cui PFOA e PFOS), contaminando l’acqua, compresa quella potabile, della seconda falda acquifera d’Europa utilizzata da circa 350.000 persone nella regione Veneto e inquinando un territorio di 700 km2 tra le province di Vicenza, Verona e Padova, un’estensione che fa sì che si possa parlare di uno dei maggiori casi di inquinamento da PFAS al mondo.

Cosa sono i PFAS

I PFAS sono sostanze particolarmente stabili, caratterizzate da legami forti tra gli atomi di carbonio e di fluoro. Una volta sintetizzate, se rilasciate nell’ambiente, queste sostanze vi permangono per tempi molto lunghi. Detti inquinanti eterni, i PFAS hanno la capacità di essere incorporati dalle piante, dagli insetti, dagli animali e dagli esseri umani con effetti tossici: è ormai noto che l’assunzione o l’esposizione di PFAS provochi possibili disfunzioni del sistema immunitario, un aumento del rischio di insorgenza di alcuni tipi di cancro, disturbi endocrini, problemi allo sviluppo cognitivo e neurocomportamentale dei bambini.

La pericolosità di queste sostanze è denunciata da anni anche dalle “Mamme no PFAS”, un gruppo di genitori per avere acqua pulita. La loro attività di denuncia e mobilitazione è cominciata nel 2017, a seguito dell’avvio del biomonitoraggio proposto dalla Regione Veneto: dalle analisi è risultato che nel sangue dei loro figli c’era la presenza, talvolta in concentrazioni molto elevate, di PFAS.

Eppure per lungo tempo la loro tossicità si è nascosta e trascurata. Nel documentario Il veleno nell’acqua, un dipendente della Miteni racconta che Giovanni Costa, professore di medicina del lavoro all’Università di Milano e medico aziendale della Miteni per 40 anni, visitava i lavoratori della fabbrica due volte l’anno. In questi incontri Costa assicurava sull’innocuità del PFOA arrivando a menzionare una loro azione positiva per il colesterolo.

L’iniziativa

Con l’avvio del più grande processo per reato ambientale della storia italiana qualcosa potrebbe cambiare. A raccontarcelo è Andrea Tapparo, docente di Chimica Ambientale all’Università di Padova. Tapparo, insieme a Sara Bogialli (docente di Chimica Analitica), Claudia Marcolungo (docente di Diritto Ambientale e osservatrice esterna al processo PFAS) e Angelo Merlin (docente di Diritto Penale dell’ambiente e avvocato difensore di alcune parti civili al processo PFAS), sarà presente all’iniziativa “Il processo e la sentenza PFAS” che si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 14:30 nell’aula A Nasini del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova (via Marzolo 1). Ecco di seguito l’intervista.

A che punto è il percorso processuale?

L’estate scorsa si è arrivati al primo grado di giudizio che ha portato alla condanna e al risarcimento delle parti civili tra cui gli enti gestori della risorsa idrica, i rappresentanti dei lavoratori e i Comuni dell’area interessata alla contaminazione. La vicenda processuale non ha però affrontato tutte le problematiche come, ad esempio, gli effetti dell’esposizione e della contaminazione sui lavoratori. I giudici della Corte d’Assise hanno chiesto una proroga per la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che dovrebbero dunque arrivare verso fine dicembre. Con in mano le motivazioni si potrà capire la linea dei giudici e sarà istruita il secondo grado di giudizio. È verosimile pensare che parte degli imputati e probabilmente parte delle parti civili, come i lavoratori, faranno ricorso non sentendosi del tutto soddisfatti dalla sentenza.

Chi è sono stati i maggiori colpiti dall’inquinamento della Miteni?

La contaminazione ambientale ha interessato una vasta area molto ricca di acque di falda utilizzate per uso umano. Sono state coinvolte le province di Vicenza, Padova e Verona. L’entità della contaminazione è stata molto estesa perché si è protratta nel tempo: l’inquinamento è stato scoperto nel 2013, ma chissà da quanto tempo l’acqua degli acquedotti era contaminata senza che si sapesse. Quello che ha subito la popolazione è molto grave perché è stato contaminato un bene essenziale: è proprio dalla contravvenzione di quest’aspetto che nasce il reato di avvelenamento in capo alla Miteni.

Nelle aree inquinate dalla Miteni, anche i bambini hanno un’elevata concentrazione di PFAS nel sangue. Com’è possibile?

È possibile perché l’esposizione avviene attraverso l’acqua. Tutti noi bevendo introduciamo diverse sostanze che, nel caso dei PFAS, non sono degradate dal corpo umano. I bambini hanno un metabolismo diverso dagli adulti e, sebbene siano stati esposti per un periodo limitato, avendo una massa corporea piccola possono presentare un’elevata concentrazione di PFAS nel sangue e nei tessuti. La contaminazione è avvenuta anche con il latte materno: sempre attraverso l’acqua potabile le donne hanno introdotto nell’organismo PFAS che è possibile si siano accumulati nel latte in quantità maggiore rispetto ad altre zone d’Italia.

Va anche segnalato che lo scenario espositivo è stato aggravato dalla presenza di numerosi pozzi di emungimento privati, la cui dismissione non è avvenuta così rapidamente come gli interventi sul sistema acquedottistico.

Pur essendo chiusa dal 2018, la Miteni inquina ancora?

Sì, inquina ancora perché la zona di contaminazione primaria è dove si trova lo stabilimento, area affiancata da un corso d’acqua che arriva nella falda indifferenziata. Quest’ultima carica la falda differenziata che alimenta gli acquedotti. Un tema di primaria importanza è infatti la bonifica dell’intera area.

La qualità delle risorse idriche, degli ecosistemi e della salute della popolazione è compromessa per sempre?

No, noi confidiamo di tornate ad avere un ecosistema in equilibrio, ma, essendo i PFAS sostanze persistenti, i tempi in cui ciò potrà avvenire con meccanismi naturali sono nell’ordine dei decenni se non centinaia d’anni. Tanto dipende da quanto velocemente si interviene nell’area di inquinamento primario. A oggi non è possibile pensare a una bonifica dai PFAS dell’intera falda contaminata, quello che sta avvenendo è una lenta diluizione e un trasporto della contaminazione verso altre acque superficiali, altri fiumi, e poi verso il mar Adriatico. Per quanto riguarda la risorsa idrica a uso potabile, per ora si adotta il filtraggio con i carboni attivi finché non si completerà un sistema di distribuzione che attinga esclusivamente da zone di emungimento non contaminate.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos



