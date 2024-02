In Francia Emmanuel Macron ha annunciato, durante la visita al Salone dell’Agricoltura, di voler adottare un prezzo minimo per i prodotti alimentari in gradi di “proteggere i redditi degli agricoltori”. La proposta ha preso in contropiede gli addetti ai lavori perché presuppone un accordo tra gli attori delle filiere che devono definire “prezzi minimi” per tutelare il reddito delle aziende agricole, di solito svantaggiate nella trattativa con l’industria di trasformazione e con la grande distribuzione.

Il provvedimento, rivendicato da molto tempo dai sindacati di sinistra, mira a costruire prezzi che prendono in considerazione tutti i costi di produzione. Altri operatori del settore non sono d’accordo perché la norma rischia di rendere le merci francesi troppo costose rispetto a quelle degli altri paesi. Una situazione che esporrebbe gli operatori a concorrenza sleale.

La metodologia e gli indicatori da utilizzare sono già presenti nella legge Egalim del 2021, pensata per permettere di arrivare a un livello di prezzo al di sotto del quale non si può scendere durante le trattative.

Prezzi minimi garantiti per gli agricoltori

La legge EGalim del 2018, rafforzata nel 2021 e poi nel 2023, non fissa un prezzo minimo ma un “intervallo ”all’interno del quale il prezzo di vendita può variare, tenendo conto dei costi di produzione. La disposizione riguarda per il momento solo la carne bovina e suina e la filiera lattiero-casearia (mucca, pecora e capra). La legge viene criticata perché prevede controlli molto graduali prima di sanzionare gli operatori che non rispettano le regole. La Corte dei conti nel mese di febbraio 2024 ha lamentato l’assenza di sanzioni efficaci. Così facendo il legislatore ha voluto introdurre il principio della non negoziabilità del prezzo delle materie prime agricole in modo da preservare, almeno in teoria, la remunerazione degli agricoltori.

