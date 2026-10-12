I popcorn sono tra i prodotti più redditizi delle sale cinematografiche. Ora arrivano anche confezioni già pronte, pensate per i cinema senza macchina o area bar.

Nel nostro precedente articolo abbiamo raccontato perché i popcorn sono diventati quasi indispensabili per i cinema. Mais, olio e sale costano poco, mentre il cartoccio venduto allo spettatore arriva facilmente a 5-10 euro. Il margine è molto elevato e aiuta a sostenere i conti delle sale, anche se il rito del popcorn ha un rovescio della medaglia: odore persistente e rumore di sacchetti e masticazione durante il film, non sempre graditi agli altri spettatori.

I popcorn in barattolo

Adesso abbiamo trovato un altro tassello di questo mercato. A una fiera dedicata agli operatori cinematografici erano esposti i Popcorn Gold Premium, barattoli già pronti e sigillati proposti nei gusti salato, pizza, cioccolato e caramello, oltre ad altre varianti. Il punto interessante è che non serve più la macchina per prepararli. Il cinema può comprare il barattolo, metterlo sul bancone e venderlo. Secondo le indicazioni raccolte in fiera, il prezzo per l’esercente si aggira sui 2,50 euro, mentre quello al pubblico può essere circa il doppio, con differenze legate alla città e alla sala.

A produrli è Fun Food Italia, azienda piacentina specializzata proprio nel settore cinema e intrattenimento. Il catalogo racconta bene come si è evoluto questo piccolo business: l’azienda vende il mais, gli ingredienti e le macchine professionali per chi vuole preparare i popcorn sul posto, ma propone anche il prodotto già confezionato per chi non ha spazio, attrezzature o personale dedicato.

Per le piccole sale è una soluzione semplice: niente macchina, niente preparazione, meno pulizia e nessuna necessità di organizzare un vero angolo bar. Basta avere uno spazio per esporre le confezioni.

Margini importanti

Naturalmente il margine del barattolo pronto è molto più basso rispetto a quello del popcorn preparato direttamente nel cinema. Ed è proprio l’azienda a ricordare quanto possa essere redditizia quest’ultima soluzione: sul proprio sito, parlando del popcorn prodotto “in loco”, indica un ricarico che può superare il 1.000%! Una cifra che spiega meglio di molte analisi perché i popcorn siano diventati così importanti per le sale cinematografiche. Prima bisognava almeno avere una macchina per prepararli. Adesso, per entrare nel business, può bastare un barattolo sul bancone.

© Riproduzione riservata Foto: Il Fatto Alimentare, Fun Food Italia