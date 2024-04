Ogni anno consumiamo 16 kg di carne di pollo a testa. Si tratta di una filiera che macella 40 milioni di animali al mese ma se ne parla poco. Il silenzio pressoché totale caratterizza l’intero settore. Abbiamo chiesto informazioni alle aziende sul sistema di allevamento, sulla qualità della carne e sul benessere animale ma nessuno ha risposto. Abbiamo provato una seconda volta e il risultato non è cambiato. Stiamo parlando di tre aziende che insieme coprono quasi l’80% del mercato. Nessuno rilascia dichiarazioni. I consumatori forse non lo sanno, ma i polli comprati nei supermercati provengono praticamente tutti da sole tre aziende: Aia Gruppo Veronesi, Amadori Gesco e Fileni.

Nei banchi frigo dei supermercati a fianco delle confezioni dei petti di pollo o delle cosce firmate dalle tre più note, troviamo quelle di altre aziende poco conosciute. Questo accade perché le tre aziende leader operano attraverso loro consociate che riforniscono le catene dei supermercati che a loro volta provvedono a etichettare il pollo con il proprio marchio. Sulle confezioni non compaiono quindi i nomi di Fileni, Amadori o Aia ma quelli di altri operatori come Carnj Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Guidi, Avi Coop, Cafar, Agricola tre valli… che però fanno sempre riferimento alle tre principali.

Pollo o pulcino grande?

I pulcini che poi diventeranno polli, così come il mangime e le modalità di crescita e il momento di macellazione, sono elementi che vengono stabiliti dalle aziende e non certo dagli allevatori. Le cooperative o le società in cui crescono gli animali mettono a disposizione la terra, il capannone, le attrezzature e la manodopera, poi ricevono i pulcini e devono seguire le precise indicazioni fornite da Aia, Amadori e Fileni a cui non possono derogare.

Se tutti allevano polli di razza Ross 308 a crescita rapida seguendo le indicazioni di Aviagen (la società che vende a mezzo mondo polli riproduttori) è lecito chiedersi quale differenza ci sia fra i petti di pollo venduti nei supermercati. Gli animali sono gli stessi e vengono macellati quando sono ancora pulcinotti a distanza di 35 -42 giorni dalla nascita.

Il disciplinare “segreto”

La situazione è curiosa ma si raggiunge il paradosso quando chiediamo all’associazione di categoria (Una) il loro disciplinare con le norme sulle modalità di allevamento e di benessere animale. Con una certa sorpresa ci viene detto che il manuale è secretato. È cioè un documento “riservato” a disposizione esclusivamente delle aziende consociate. Non è chiaro perché un Disciplinare di un’associazione di categoria con le regole da seguire nei capannoni dove si allevano centinaia di milioni di polli sia secretato. Risulta difficile comprendere cosa ci sia da nascondere sulle modalità di allevamento di un pollo.

Di fronte a un ambiente che possiamo definire “difficile” dove sembra proibito chiedere informazioni, abbiamo provato a interpellare 10 catene di supermercati che vendono petti di pollo, cosce e ali provenienti dalle tre aziende leader di mercato. Coop ha risposto alle nostre domande sottolineando come i polli a marchio Coop siano esenti dai problemi delle strisce bianche (white striping). Carrefour ha inviato una nota abbastanza dettagliata. Conad, Esselunga, Unes, Pam, Aldi, Lidl, Md… non hanno fornito alcuna informazione. A questo punto abbiamo deciso di capire meglio come funziona la fabbrica dei polli-pulcinotti tutti uguali, cresciuti in fretta, spesso malati e con le zampe e i garretti piene di ustioni. Continua…

