Le sostanze perfluoroalchiliche o PFAS, considerate “perenni” contaminanti per la loro straordinaria resistenza agli insulti chimici e fisici, sono ormai virtualmente presenti nell’organismo di tutti gli esseri umani. Introdotti negli anni cinquanta, per rendere resistenti ai grassi e all’acqua diversi tipi di materiali, questi oltre 10.000 composti sono talmente diffusi da essere penetrati in ogni interstizio della catena alimentare, a cominciare dalle falde acquifere e dai terreni, dai quali rientrano nelle piante negli animali, arrivando così all’uomo. E ora uno studio europeo, oltre a confermarne la presenza in tutte le persone in cui sono stati cercati, mette in evidenza un altro aspetto: il loro effetto dannoso sui lipidi del sangue e, quindi, sul sistema cardiovascolare.

Nel frattempo al Massachusetts Institute of Technology di Boston hanno messo a punto un sistema estremamente sensibile per il rilevamento di alcuni PFAS nell’acqua potabile, che potrebbe diventare presto uno stick di uso comune, da tenere in casa per controllare l’acqua del rubinetto.

Gli PFAS e i grassi

Per confermare, ancora una volta, la diffusione ubiquitaria degli PFAS e per controllare se a questa presenza si legasse o meno qualche effetto sui grassi del sangue, i ricercatori del German Center for Neurodegenerative Diseases di Bonn, in Germania, hanno analizzato il sangue di 2.500 residenti nelle città di Bonn, in Germania appunto, e di Leiderdorp, in Olanda, di età compresa tra i 30 e gli 89 anni. In particolare, hanno verificato tre PFAS tra i più comuni: l’acido acido perfluoroottanoico o PFOA, l’acido perfluoroottansolfonico o PFOS e l’acido perfluoroesansolfonico o PFHxS.

Il risultato, pubblicato su Exposure and Health, ha confermato le previsioni peggiori: i tre composti sono stati trovati nel sangue di tutte le persone che hanno preso parte allo studio, senza particolari differenze tra Germania e Olanda. I ricercatori, però, hanno controllato anche un’altra serie di parametri, e cioè 224 tra lipoproteine e metaboliti, trovando una relazione tra presenza di PFAS e alterazioni (in senso negativo) dei parametri, a cominciare dal colesterolo, aumentato, per continuare con HDL e LDL, trigliceridi e così via. E, ciò che è anche peggio, i danni maggiori si vedono nelle persone più giovani. Tra l’altro, uno studio di poche settimane fa aveva messo in luce un altro danno specifico sui giovani: quello sulla densità ossea, che diminuisce quando la concentrazione di PFOS è elevata.

Il kit per l’analisi

Essendo gli PFAS ormai presenti in moltissime falde acquifere, c’è il rischio più che concreto che resistano ai sistemi di filtrazione e purificazione, e arrivino direttamente nell’acqua potabile. Per questo gli ingegneri del MIT hanno cercato una soluzione, e l’hanno trovata prendendo come modello i test fai da te per il Covid o quelli di gravidanza, cioè una tecnologia chiamata a flusso laterale.

In sintesi, come illustrato su PNAS, hanno utilizzato un polimero chiamato polianilina, capace di passare dallo stato di semi-conduttore a quello di conduttore una volta entrato in contatto con le sostanze acide. Imbevendo una striscia di nitrocellulosa con la polianilina, e ricoprendo il tutto con un tensioattivo che estrae gli PFAS dall’acqua, hanno ottenuto un sistema che, quando gli PFAS sono presenti, rileva il cambiamento delle caratteristiche elettriche. Il cambiamento si traduce in una segnalazione inviata al cellulare o al computer, insieme a una stima quantitativa degli PFAS presenti. In una versione più “popolare”, si potrebbe realizzare anche un test tradizionale, con un colorante che segnala la positività, come avviene appunto per le gravidanze o il Covid.

Il test domestico

In ogni caso, la sensibilità è già straordinariamente alta: il test può infatti reagire a 400 parti per trilione di PBFA e a 200 parti per trilione di PFOA. Secondo la Environmental Protection Agency, il limite massimo consentito nelle acque potabili è di 0,004 parti per trilione per lo PFOA e di 0,02 parti per trilione per lo PFOS: siamo dunque ancora lontani da una sensibilità ottimale. Tuttavia, si tratta di uno dei metodi con maggiore sensibilità sviluppati finora e, soprattutto, dell’unico che, con ogni probabilità, si potrebbe trasformare in test domestico.

In un futuro non troppo lontano, sarà forse possibile acquistare il test e farlo periodicamente in casa, per proteggere la salute dei bambini e dei ragazzi, e non solo.

© Riproduzione riservata. Foto: AdobeStock

