Nelle zone a vocazione agricola i pesticidi sono ovunque, e si ritrovano in gran numero, anche se in concentrazioni variabili, nella polvere che si deposita nelle case. Ciò che stupisce, quindi, è la varietà di sostanze che si possono identificare: oltre duecento, alcune delle quali vietate da anni o da decenni ma, evidentemente, ancora presenti nei terreni, nelle acque e nell’ambiente in generale.

Quello tracciato dai ricercatori di dieci paesi europei coordinati da quelli del Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences di Nijmegen, nei Paesi Bassi (per l’Italia ha partecipato l’Istituto Ramazzini di Bologna) è un quadro a tinte abbastanza fosche. Perché mostra, senza possibilità di errore, che chi vive in campagna è immerso in un’atmosfera nella quale coesistono decine di pesticidi dannosi per la salute, che si sommano a quelli introdotti con cibi quali le verdure.

Nessuno, tuttavia, sembra preoccuparsene più di tanto. Dimenticando che se questa è la situazione nelle zone coltivate, è poco plausibile ipotizzare qualcosa di diverso nelle aree urbane. Quelle stesse sostanze, presenti anche nell’aria, viaggiano, e con ogni probabilità arrivano, sia pure diluite, ovunque.

Lo studio sui pesticidi

Per verificare la situazione dei pesticidi nelle aree coltivate europee, gli autori hanno scelto zone specifiche, ognuna con un tipo diverso di coltura, in dieci Paesi. Per l’Italia, la zona della Pianura Padana, in particolare quelle dove si coltivano cavoli normali e neri, radicchio, peperoni, broccoli e insalate varie. Per i Paesi Bassi quella delle patate; per la Repubblica Ceca l’area specializzata nei semi da oli; per la Francia la zona delle uve del Bordeaux e così via.

Nel 2021, hanno raccolto un totale di 625 campioni, così ripartiti: 201 nei terreni, 193 tra i cereali e simili, 20 nell’aria all’aperto, 115 nella polvere delle abitazioni degli agricoltori, 58 nelle acque di superficie e 38 nei sedimenti. Quindi hanno analizzato tutti i campioni e, come è riportato su Environment International, hanno trovato oltre 200 pesticidi diversi. Anche se nella maggior parte die casi i quantitativi dei singoli composti erano relativamente bassi, nell’86% dei campioni c’era almeno una sostanza in concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Nei diversi campioni, i ricercatori hanno trovato un centinaio di pesticidi nei terreni, 112 nelle acque superficiali, 99 nei sedimenti, 78 nei cereali, 76 nell’aria all’aperto e ben 197 nella polvere all’interno delle case. In altre parole, la quantità più elevata non è si trova in prossimità del campo, ma nelle abitazioni. I ricercatori hanno poi sottolineato che, nella lista dei 209 composti identificati, ve ne sono alcuni come il DDT, il famigerato insetticida vietato nel 1972, molto persistente, e in tutta evidenza ancora capace di contaminare l’ambiente.

I commenti

Secondo uno degli autori, Paul Scheepers, intervistato dal Guardian, i pesticidi arrivano in casa, oltreché dall’aria, dagli animali domestici, che involontariamente agiscono da veicolo e che, a loro volta, sono spesso trattati con alcune sostanze finalizzate ad azione insetticida a tenerli privi di parassiti. Inoltre, arrivano dalle scarpe di coloro che vi risiedono, che si dovrebbero sempre togliere prima di entrare.

Ciò che preoccupa di più è comunque la presenza di miscele in combinazioni sempre diverse, quasi nessuna delle quali è stata studiata in quanto tale, per quanto riguarda i possibili danni alla salute. Anche se in generale è noto da tempo che i pesticidi possono avere un’azione sinergica e che molti di essi, se assortiti, sono ancora più dannosi (per esempio per quanto riguarda il sistema endocrino, quello riproduttivo e per il rischio oncologico), ci sono ancore informazioni sufficienti sull’esposizione prolungata a miscele con decine di sostanze diverse.

Pesticidi vietati che persistono

Il fatto di trovare ancora oggi sostanze vietate da mezzo secolo, dimostra che l’approccio dei legislatori che stanno cercando di regolare i pesticidi a livello europeo dovrebbe essere molto più cauto, e tenere nella massima considerazione questo aspetto. Scheepers cita un esempio concreto: le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), considerate contaminanti perenni. Anche se li si vietasse tutti oggi, afferma, probabilmente rimarrebbero nell’ambiente per anni e anni, a meno di non realizzare costose e laboriose bonifiche. Lo stesso discorso si potrebbe fare per una delle sostanze che si iniziano a limitare come il glifosato, talmente pervasivo che in ogni caso continuerà a essere rilevato, e a esercitare un’azione dannosa per decenni. Oltretutto, i pesticidi inalati con la polvere si vanno ad aggiungere a quelli ingeriti con gli alimenti.

Sarebbe opportuno ricordarselo, in sede di decisioni legislative o di trattative come Paesi come gli Stati Uniti, dove le norme sono molto più permissive.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos, AdobeStock

