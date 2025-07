I pesticidi perturbano profondamente l’equilibrio del microbiota intestinale, con conseguenze sulla salute ancora tutte da capire. Lo dimostra, per la prima volta in modo estensivo, uno studio pubblicato su Nature Communications dai ricercatori della Ohio State University di Columbus, dal quale emergono non solo un cambiamento nelle proporzioni reciproche delle diverse specie, ma anche mutamenti nella produzione di metaboliti, a loro volta responsabili di effetti variabili sull’infiammazione, sull’assorbimento dei nutrienti, sulla produzione di energia e su altre funzioni vitali.

Centinaia di interazioni

Per capire quali fossero gli effetti dei principali pesticidi usati nel mondo, i ricercatori ne hanno scelti 18 di sei classi, alcuni dei quali vietati, altri limitati, atri ancora perfettamente legali, tra i quali il DDT, vietato in decine di paesi, ma utilizzato limitatamente ancora contro la malaria, e comunque ancora presente nei terreni dei paesi dove era stato impiegato in grandi quantità, e poi l’atrazina, oggi limitata in Europa, la permetrina, il malathion, e il clorpirifos, oggi vietato in Europa, e altri, e li hanno messi a contatto con 17 ceppi batterici di quattro specie tra le più rappresentate a livello intestinale.

Gli effetti

In totale, gli studiosi hanno analizzato più di 10.000 campioni, e il risultato è stato che esistono 306 coppie pesticida-ceppo batterico nelle quali è evidente una profonda influenza del primo sul secondo. Gli effetti sono di vario tipo: in alcuni casi aumenta la crescita, in altri rallentata, e questo, a sua volta, modifica il metabolismo, spingendo all’accumulo di alcune sostanze e alla carenza di altre. È poi emerso che alcuni ceppi esercitano un’azione protettiva, riuscendo a neutralizzare almeno in parte il pesticida: un’informazione che potrebbe essere utilizzate per ideare una terapia con probiotici per esempio per le persone più esposte.

Una volta ottenuto il complesso network in vitro, gli autori hanno compiuto alcuni test sui modelli animali, rendendoli prima germ-free attraverso una terapia antibiotica, e poi colonizzando il loro intestino con un’unica specie, il Bacterioides ovatus, tra le più comuni a livello intestinale. Quindi li hanno esposti per quattro settimane ai pesticidi, e hanno così visto che si genera un’infiammazione in diversi organi, e che cambiano il profilo dei lipidi e l’attività metabolica.

Nel loro insieme, e considerando l’inevitabile effetto di accumulo che si determina nel tempo, assumendo vegetali trattati con più pesticidi, questi risultati confermano quanto osservato in decine di studi osservazionali, che suggeriscono che l’impiego di pesticidi sia associato a una serie di effetti sulla salute, alcuni dei quali patologici in organi e tessuti anche molto diversi. E questo vale anche per sostanze legali, utilizzate senza limiti particolari.

