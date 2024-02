Pochi giorni fa a Bologna, riferiscono le cronache locali, i Carabinieri del Nas insieme ai controllori dell’Ausl hanno sequestrato nel magazzino di una ditta cinese 135 chilogrammi di merce contestando la tracciabilità e la presenza in alcuni prodotti carnei del virus della peste suina africana. Anche a Udine, i Nas all’inizio di febbraio hanno sequestrato una partita di salsicce (provenienti da un distributore italiano) contaminate dal virus della peste suina in un negozio di cibi etnici. Si tratta dei primi casi di contaminazione di cibo che dovrebbe allertare molto le autorità veterinarie perché vuol dire che ormai la peste suina è arrivata sugli scaffali. Siamo di fronte a un’infezione virale che colpisce i maiali e i cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Tuttavia il virus è altamente contagioso e risulta mortale per gli animali.

La lettera delle aziende suinicole piacentine

Pur essendo cominciata due anni fa, gli unici soggetti che sollecitano interventi per arginare la diffusione sembrano gli allevatori. Essi temono infatti l’abbattimento di decine di migliaia di maiali. Una lettera firmata da circa una trentina di aziende suinicole piacentine è stata inviata pochi giorni fa alle istituzioni locali e regionali. “Le aziende – si legge nel testo – (…) sono estremamente preoccupate per la diffusione incontrollata della peste suina nel selvatico (…): la Peste suina continua a diffondersi e recentemente è stata riscontrata con il ritrovamento di carcasse di cinghiali anche nella provincia di Piacenza (…). Il timore che l’epidemia possa allargarsi presso il distretto di Langhirano, snodo cruciale del prosciutto di Parma è realistico”. La lettera prosegue poi dicendo che “I rischi sono enormi per tutta la filiera. L’allargamento delle aree di infezione comporterà di decine (centinaia?) di migliaia di suini allevati e la conseguente chiusura di numerosissime aziende”.

Come fermare la peste suina?

“Tra le richieste delle aziende – spiega Giovanna Parmigiani, presidente della sezione carni suine di Confagricoltura Piacenza – c’è la proposta di decretare lo stato ‘calamità – emergenza’ da parte della Regione e procedere agli abbattimenti dei cinghiali in maniera studiata e organizzata”. Serve un Commissario Unico per il coordinamento delle varie attività, con poteri decisionali e piani di abbattimento dei cinghiali selvatici a parte dei cacciatori anche in deroga ai calendari venatori, coinvolgendo forze dell’ordine e militari, e prevedendo rimborsi economici per ogni capo abbattuto.

Tutti sanno che i costi per l’eradicazione aumentano esponenzialmente ogni giorno che passa. Il Governo tuttavia si muove in modo elefantiaco e ha iniziato a fare qualche cosa solo dopo un anno dall’inizio dell’epidemia con scarsi risultati. Il Consorzio del prosciutto di Parma, pur essendo uno dei soggetti della filiera direttamente interessato alla questione, ha manifestato “dispiacere per la situazione” e non sembra essere grandemente preoccupato. Eppure due anni fa, quando si è scoperta la peste suina in Liguria, Confagricoltura ricordava le modalità seguite nella Repubblica Ceca per eradicarla, coinvolgendo i cacciatori e applicando misure immediate fra cui compensi economici per ogni abbattimento di cinghiali.

L’esempio della Repubblica Ceca

Questa è la roadmap delle misure che ha adottato la Repubblica Ceca. Il 21 giungo 2017 è stata trovata la prima carcassa. Cinque giorni dopo le autorità hanno definito la zona infetta e stabilito il divieto di caccia oltre all’avvio della ricerca delle carcasse (per ogni ritrovamento il compenso era di circa 200 €). Dopo due settimane è stata definita un’area a caccia intensiva. Qui i cacciatori hanno abbattuto più di 22 mila cinghiali (riconoscendo loro un compenso di 40 € a capo).

Verso la fine di luglio la zona infetta ad alto rischio (57 km quadrati) è stata recintata con reti elettrificate e repellenti odorosi mentre nella zona confinante a basso rischio sono iniziati gli abbattimenti (il compenso andava da 150 ai 300€ a capo abbattuto). A ottobre sono stati coinvolti i tiratori dei reparti speciali per velocizzare gli abbattimenti. Nel marzo 2018 sono state recuperate le ultime carcasse nella zona infetta. Nell’aprile 2019 il Paese è stato dichiarato libero dalla PSA.

La peste suina già in sette regioni italiane

“In Italia dobbiamo riuscire a fare altrettanto” proponeva due anni fa Confagricoltura. Le cose sono andate diversamente come abbiamo scritto in diversi articoli e adesso l’epidemia interessa 7 regioni e rischia di diventare endemica. Certo, abbattere i cinghiali non è simpatico. Tuttavia, se nel gennaio 2022 fossero stati abbattuti gli animali in Liguria (diverse centinaia e forse di più), l’epidemia avrebbe potuto restare confinata e risolversi. Adesso è molto difficile intervenire. Le carcasse di cinghiali infetti, nel momento in cui scriviamo, sono ormai poco meno di 1.600. La diffusione del virus inoltre comporta grandi sofferenze per gli animali che lo contraggono e muoiono. Qualcuno dovrebbe porsi delle domande di fronte a così tanta miopia nell’affrontare un problema serio. Adesso la peste suina è arrivata nei prodotti venduti al dettaglio, chissà quali saranno le prossime sorprese.

