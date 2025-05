Qual è l’olio migliore per friggere? Le microplastiche rilasciate dagli utensili da cucina sono pericolose per la salute? I rivestimenti delle padelle antiaderenti contengono PFAS? Meglio la piastra a induzione o il caro vecchio fornello a gas? Se una volta credevamo che cucinare fosse un’attività semplice, oggi abbiamo una maggiore consapevolezza dei rischi che si nascondono in cucina. Oggi, infatti, ci preoccupiamo molto di più dei materiali con cui sono fatti utensili e pentole, degli ingredienti che utilizziamo e del tipo di cottura che scegliamo.Tuttavia, la disinformazione e le credenze infondate continuano a essere molto radicate e a diffondersi, soprattutto online.

Mestoli e pentole, PFAS e microplastiche…

Per queste ragioni, i tre esperti che avevano realizzato il dossier Quale acqua bere?– Renato Cozzi e Pierpaolo Protti, chimici con esperienza nel campo delle analisi alimentari, e Marco Montoli, chimico esperto di trattamento e purificazione delle acque – hanno scritto per Il Fatto Alimentare, un nuovo ebook intitolato Pentole bollenti e verità scomode. Guida consapevole alla cottura dei cibi.

Il dossier tratta diverse tematiche relative alla cucina, dai diversi metodi di cottura alle fonti di calore che utilizziamo, dall’uso di acqua e grassi alla sicurezza di pentole e utensili. Alla fine del dossier si possono trovare approfondimenti su temi come la fisica e le reazioni chimiche che avvengono in cottura, le contaminazioni microbiologiche dei cibi, la plastica e gli PFAS, oltre a consigli e alla lista delle fonti bibliografiche.

Come ricevere l’e-book

Ai lettori interessati a ricevere il dossier chiediamo di fare una donazione libera cliccando qui e poi inviare una mail in redazione (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it) per ricevere l’e-book in pdf. Studenti e lettori che invece non hanno disponibilità lo possono ricevere gratuitamente scrivendo allo stesso indirizzo (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it).

