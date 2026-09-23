Una lettrice ci scrive frustrata per i difetti nello srotolamento dell’alluminio: tra ‘puntini’ e strappi continui, forbici e coltelli peggiorano solo le cose. Ecco perché non è colpa delle sottomarche e come risolvere in 5 secondi.

Un rotolo di alluminio che dopo pochi utilizzi comincia a strapparsi sempre nello stesso punto può diventare rapidamente inutilizzabile. Ma da cosa dipendono quei piccoli segni che compaiono sulla superficie e fanno lacerare il foglio durante lo svolgimento? Ce lo chiede una lettrice, che vuole capire se si tratta di un problema legato alla qualità del prodotto e se esiste un modo per recuperare il rotolo.

La lettera sui rotoli di alluminio

Gentile redazione, mi capita spesso di comprare un rotolo di alluminio, magari quello che costa meno o una sottomarca del supermercato, e dopo pochi metri di utilizzo cominciano a formarsi dei fastidiosi ‘puntini’ in superficie. Da quel momento il foglio smette di srotolarsi bene e inizia a lacerarsi, lasciandomi in mano solo una striscia stretta e inutilizzabile.

Ho pensato che il rotolo di alluminio si sia rovinato in seguito a una caduta ma, in realtà spesso il difetto è presente all’origine o si presenta all’improvviso senza apparente motivo. Purtroppo tentare di risolvere la cosa usando forbici o punte di coltello non fa altro che aumentare il nervosismo, perché lo strappo si ripresenta puntuale pochi centimetri dopo!

La tentazione è di pensare che sia colpa della qualità scadente dell’alluminio. È davvero un difetto tipico dei prodotti più economici o capita a tutti? E c’è un modo per recuperare il rotolo senza fare inutili stragi di pellicola?

Marzia

La nostra risposta

Cara lettrice,

possiamo rassicurarti: il prezzo o la marca non c’entrano. Il problema riguarda un po’ tutti i rotoli di alluminio, compresi quelli delle marche più famose. L’alluminio è un materiale molto tenero. Per far comparire quel piccolissimo puntino, che tecnicamente è un’ammaccatura puntiforme, basta davvero poco: una leggera pressione durante la produzione o il confezionamento, oppure un piccolo urto del rotolo contro un mobile o sul piano della cucina. In quel punto si crea una micro-lacerazione che fa spezzare il foglio ogni volta che lo si tira. Usare le forbici o i coltelli non serve, perché la lama rischia solo di graffiare lo strato sottostante e peggiorare le cose.

Per fortuna c’è un rimedio facilissimo che evita di innervosirsi e di sprecare pellicola. Basta prendere un pezzetto di alluminio (va benissimo anche quello che si è appena strappato) e fare una piccola pallina da strofinare direttamente sul rotolo, proprio sopra il puntino dove si rompe. Bastano pochi secondi: l’attrito della pallina ‘pialla’ la superficie, il difetto scompare e il rotolo torna a srotolarsi intero! In commercio esistono anche i rotoli di alluminio goffrato (quelli con la superficie zigrinata o a rilievo), pensati dai produttori proprio per evitare questo inconveniente, ma con il trucco della pallina si può salvare qualsiasi rotolo classico.

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