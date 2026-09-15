Incongruenze sul sito di Danone: il caso della denominazione di vendita di Activia

Chiedere chiarezza sulle diciture dei prodotti è fondamentale per una spesa consapevole. Dopo la segnalazione di un lettore che ha notato sul sito di Danone un’incongruenza nella descrizione di un prodotto della linea Activia, l’azienda è intervenuta per correggere l’errore. Ecco lo scambio e il chiarimento normativo.

La lettera

Vi scrivo per chiedervi un chiarimento riguardo ad Activia Frutti di Bosco e Crusca (della linea Fibre). Guardando sul sito ufficiale, ho notato due indicazioni diverse per lo stesso identico prodotto:

Nella descrizione di presentazione si legge la parola “yogurt” (“Prova il nuovo yogurt con fibre…”), mentre nella lista ingredienti della scheda prodotto si parla di “latte fermentato” (“Latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, probiotico: Bifidus Actiregularis…”).

Trattandosi di due prodotti differenti, “Latte fermentato ” oppure “Yogurt”, vorrei capire quale delle definizioni utilizzate è quella corretta.

La risposta di Danone

Gentile Cliente, abbiamo verificato quanto da lei evidenziato e confermiamo che sul nostro sito era presente un’imprecisione nella descrizione del prodotto Activia.

Abbiamo provveduto a correggerla tempestivamente.

Per chiarezza, confermiamo che la corretta denominazione del prodotto è latte fermentato, come riportato in etichetta.

La ringraziamo ancora per l’attenzione e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cosa dice la normativa

In Italia la denominazione “yogurt” è riservata per legge esclusivamente al latte fermentato ottenuto con i soli due fermenti tipici: Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, che devono rimanere vivi e vitali fino al consumo. Quando si aggiunge un ulteriore ceppo probiotico specifico (come il Bifidus Actiregularis di Activia), dal punto di vista strettamente tecnico/legale negli ingredienti il prodotto figura spesso come “latte fermentato con…”. Se si hanno dei dubbi fa fede la denominazione legale esatta che è quella riportata sulla confezione fisica.

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia (copertina), inviate dal lettore.