Una lettrice segnala la presenza di diverse mandorle dal gusto amaro in una confezione Econoce acquistata da NaturaSì e chiede se sia sicuro consumarle.

Il sapore amaro delle mandorle può destare qualche preoccupazione, anche perché alcune varietà contengono naturalmente amigdalina, una sostanza dalla quale può liberarsi acido cianidrico. Una lettrice ci ha scritto dopo aver trovato mandorle amare in una confezione biologica Econoce di NaturaSì. Abbiamo quindi chiesto chiarimenti a NaturaSì, che ha interpellato EuroCompany, il fornitore del prodotto.

La lettera sulle mandorle amare

Buonasera,

qualche settimana fa ho acquistato un sacchetto delle mandorle sgusciate Econoce di NaturaSì da 400 grammi e ne ho trovate parecchie amare. Il sapore amaro però scompariva lavandole. Potrebbe essere pericoloso consumarle?

Claudia

La risposta di EuroCompany, fornitore di NaturaSì

Gentile Signora,

la ringraziamo per la sua segnalazione e siamo lieti di poterle fornire alcuni chiarimenti in merito alle nostre mandorle di Econoce, mandorle dolci biologiche da filiera italiana. Desideriamo innanzitutto rassicurarla: il prodotto acquistato rispetta tutti gli standard di qualità e sicurezza da noi previsti, così come quelli relativi alla normativa sulla sicurezza alimentare. Desideriamo, tuttavia, condividere con lei alcune informazioni preziose su questa materia prima.

Il prodotto che commercializziamo appartiene alla varietà Tuono, una tipologia di frutto dal caratteristico sapore dolce; tuttavia, la presenza di mandorle dal sapore più intenso con note amarognole, seppur rara, non può essere completamente esclusa, poiché legata alla naturale varietà della pianta. Di sicuro, l’amarezza di una mandorla non è riconducibile alla sua cuticola o a sostanze presenti superficialmente sul seme: nelle produzioni agricole, soprattutto biologiche, anche fattori ambientali (come temperature elevate o scarsa disponibilità di acqua) possono influenzare le caratteristiche del frutto e, in alcuni casi, renderne il gusto più intenso rispetto al normale.

Ad ogni modo, l’eventuale percezione di una nota amara non costituisce un indicatore di pericolosità del prodotto. Per garantire la sicurezza delle nostre mandorle, ci avvaliamo delle analisi di laboratorio effettuate dal nostro fornitore e, da parte nostra, effettuiamo regolarmente ulteriori controlli, tra cui la ricerca dei residui di pesticidi e la determinazione dell’acido cianidrico, un parametro utilizzato per verificare l’eventuale presenza di amigdalina, la sostanza naturalmente responsabile del sapore amaro. I risultati dei controlli effettuati rientrano nei limiti di sicurezza previsti dalla normativa e ci permettono quindi di confermarle la conformità e la sicurezza del prodotto.

Segnalazioni come la sua sono per noi davvero preziose, con la volontà di mantenere un dialogo sempre chiaro e trasparente con i nostri consumatori. Rimaniamo a sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e le inviamo un caro saluto.

Laboratorio – Gestione reclami qualità

EuroCompany

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia (copertina), inviate dalla lettrice