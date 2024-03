Quasi metà degli italiani e delle italiane consuma patate più di una volta alla settimana. Lo rivelano i risultati di un’indagine condotta nei supermercati del nostro Paese, all fine del 2023, nell’ambito del progetto europeo Potatoes Forever! L’obiettivo della campagna, che in Italia è promossa da UNAPA-Unione Nazionale tra le Associazioni dei Produttori di Patate, è informare i consumatori e le consumatrici sulla sostenibilità di questo prodotto agricolo e sulle azioni volte a ridurne l’impatto ambientale in fase di produzione. Il progetto si basa su sei pilastri: difesa della biodiversità, rispetto del suolo e dell’acqua, buone pratiche contro la perdita di cibo e lo spreco alimentare, importanza della tracciabilità della filiera produttiva e supporto ai produttori (leggi qui il nostro articolo sul progetto europeo Potatoes Forever!).

L’indagine sulle patate

L’indagine ha coinvolto un campione di 2.900 persone, che ha risposto a domande sulle abitudini di acquisto e consumo delle patate. Tra di esse, quasi 1.400 (il 48%) hanno affermato di mangiarle più volte a settimana, mentre altre 900 partecipanti (31%) hanno risposto di consumarle almeno una volta a settimana. Il resto le mangia almeno una volta ogni due settimane o una volta al mese.

Per circa il 41% dei partecipanti il buon rapporto qualità-prezzo è il criterio principale nella scelta delle patate da acquistare, mentre oltre un quarto di essi (28% circa) controlla sempre la provenienza. Seguono le certificazioni ambientali di sostenibilità (17%) la tipologia di patate (14%), a seconda dell’uso in cucina.

Sostenibilità importante per consumatori e consumatrici

L’indagine si è poi concentrata sugli elementi che potrebbero spingere le persone a inserire le patate più di frequente nella loro alimentazione. Poco meno del 32% dei partecipanti afferma che potrebbe aumentare la frequenza di consumo se in etichetta trovasse una certificazione ambientale. Quasi il 27%, invece, vorrebbe avere più informazioni sulle pratiche sostenibili utilizzate durante la produzione delle patate. Circa il 23% delle persone ha invece affermato che le mangerebbe più spesso se costassero meno, mentre poco meno del 18% vorrebbe avere più informazioni nutrizionali sulle patate. Per quasi il 27% dei consumatori e delle consumatrici, poi, è un tema importante quello della tracciabilità del prodotto, seguito dalla sensibilità verso lo spreco alimentare, importante per circa il 22% dei partecipanti.

Tornando al tema ambientale, la ricerca ha cercato di approfondire la conoscenza delle pratiche sostenibili nella produzione delle patate in Europa. Oltre il 35% dei consumatori e delle consumatrici afferma di non conoscere molto sulla sostenibilità della filiera, poco meno del 29% risponde di non saperne nulla, mentre il 26% circa risponde di saperne abbastanza. Solo poco più del 9% dichiara di conoscere bene l’argomento. Numeri che giustificano la necessità di una campagna informativa come quella finanziata dall’Unione Europea.

