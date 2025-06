Rummo ha eliminato la dicitura “trafilata al bronzo” dalle etichette della pasta e anche dagli spot pubblicitari perché gli ugelli delle trafile sono di ottone. La decisione è scaturita dopo un confronto con l’Antitrust iniziato nel luglio 2021 e finito nel gennaio 2024.

Altri pastifici sono corsi ai ripari e, per poter mantenere la scritta sulle etichette, hanno sostituito gli ugelli in ottone con quelli in bronzo. Alcuni invece hanno eliminato dalle confezioni e dai loro siti ogni riferimento al bronzo preferendo frasi come “pasta ruvida”, per indicare spaghetti e maccheroni con superficie non liscia e aspetto opaco. Specificare nelle etichette e nella pubblicità che la pasta è trafilata al bronzo evoca una lavorazione tradizionale che i consumatori apprezzano. La terminologia è infatti riferita a una pasta di qualità preparata con le trafile di metallo che danno alla pasta un aspetto ruvido in grado di trattenere meglio il sugo.

Dal rame all’ottone (senza passare per il bronzo)

In origine (parliamo di inizio ‘800) le trafile erano composte da un unico pezzo di rame, e i fori di uscita della pasta erano incisi direttamente nel metallo. Negli anni ’30 le trafile di rame vengono sostituite da quelle di bronzo e alluminio e gli ugelli di uscita (tecnicamente chiamati inserti) sono in ottone e diventano intercambiabili. La nuova lega (denominata OT58) offre migliori prestazioni, i fori si usurano meno senza per questo togliere la caratteristica di porosità alla pasta.

Anche se gli ugelli sono sempre stati in ottone il sistema di lavorazione è stato definito come “trafilatura al bronzo” e la denominazione è rimasta sino ai giorni nostri. Si tratta di un’ambiguità in parte giustificata, perché il bronzo rappresentava comunque la parte prevalente della trafila, mentre l’ottone è presente solo negli ugelli. Da sempre quindi la pasta denominata “al bronzo” si prepara con queste trafile. Eppure questa terminologia era così pervasiva che la parola “bronzo” compariva persino nelle fatture dei fornitori di trafile con inserti in ottone.

Poi arriva il teflon

Negli anni ’50 arrivano gli ugelli in teflon, un polimero sintetico (come quello delle padelle) caratterizzato da proprietà eccezionali come l’antiaderenza e l’elevata resistenza termica e chimica. Si tratta di una rivoluzione perché utilizzando questi inserti i tempi di lavorazione diminuiscono. La novità viene affiancata poi negli anni successivi dai sistemi di essiccazione rapida (2-4 ore) con temperature in costante crescita sino a 80-110°C. Grazie a questi accorgimenti la pasta acquista un aspetto gradevole e un colore ambrato (che piace molto ai consumatori), e assicura un’ottima tenuta in cottura.

La pasta al teflon (che ora assorbe il 70% del mercato) si riconosce facilmente perché ha la superficie liscia e un colore giallo intenso. C’è un altro vantaggio importante da considerare, i costi di produzione diminuiscono e di conseguenza anche il prezzo sullo scaffale

La pasta lavorata “al bronzo” invece costa di più perché le trafile sono più care, gli ugelli si usurano presto e vanno cambiati spesso. Va altresì precisato che la pasta “al bronzo” è spesso associata a un’essiccazione lenta a basse temperature che fa lievitare i costi di produzione.

Rummo cambia le etichette

Torniamo a Rummo. L’azienda ha dovuto togliere dalle etichette la dicitura “trafilata al bronzo” perché, secondo quanto accertato dall’Antitrust, gli ugelli delle trafile erano di ottone e Rummo ha deciso di non sostituirli. Il problema è che la totalità dei pastifici fino a qualche anno fa usava trafile con ugelli in ottone riportando in etichetta la frase “pasta al bronzo” o la scritta “trafilata al bronzo”.

Nel 2021, quando ha avuto origine la vicenda, l’Autorità si è confrontata con i pastifici che hanno confermato l’uso pressoché generalizzato della terminologia “al bronzo” pur utilizzando trafile con ugelli in ottone.

Preso atto della situazione l’Antitrust ha deciso di rispettare il significato delle parole e ha chiesto a Rummo e agli altri pastifici di modificare gli ugelli delle trafile da ottone al bronzo. La questione ha travolto anche il Consorzio della Pasta di Gragnano IGP che ha provveduto a modificare gli ugelli. Nell’arco di tre anni le aziende del consorzio hanno infatti sostituito le trafile accollandosi costi onerosi. La questione ha travolto tutte le aziende del settore che, anche senza le sollecitazioni dell’Autorità hanno provveduto a cambiare le trafile.

Il problema dei costi

Per renderci conto dei costi sostenuti, basta dire che una trafila per spaghetti con un diametro di 100 cm contiene 400 fori circa e che gli ugelli in bronzo per ogni foro costano 5-7 euro e vanno sostituiti mensilmente. Quelli in ottone costano il 30% in meno ma vanno sostituiti ogni due mesi. Se invece sono in teflon il prezzo scende ancora e la sostituzione è semestrale. Per questi motivi la pasta trafilata al bronzo è da sempre più costosa.

Marchi come Garofalo, Voiello, Barilla al Bronzo, Divella, Pastificio Liguori, Pastificio Graziano e Pastificio Di Martino ci hanno confermato di avere modificato le trafile. Anche i pastifici che aderiscono al consorzio Pasta di Gragnano hanno provveduto a sostituire gli ugelli, adottando quelli in bronzo. Fra le catene di supermercati, Esselunga, Todis, Coop e Md hanno confermato l’uso del bronzo per le linee di prodotto di alta gamma che riportano sulle etichette la scritta “Trafilata al bronzo” (*).

Altri pastifici, come Granoro, invece hanno deciso di mantenere l’ottone e di usare sulle etichette e nella pubblicità la dizione “trafilatura ruvida” visto che il metallo conferisce ugualmente un aspetto ruvido alla pasta. Analoga la scelta di De Cecco.

La differenza?

L’ultima nota riguarda la percezione del consumatore. Secondo gli esperti, distinguere fra una pasta trafilata al bronzo o trafilata con ugelli in ottone è molto difficile. Per capire il tipo di metallo impiegato nella trafila serve un’analisi di laboratorio. Entrambi gli spaghetti infatti hanno l’aspetto ruvido e trattengono meglio il sugo. Per questo motivo l’Antitrust poteva dimostrare meno severità e accettare una consuetudine forse imprecisa, ma consolidata da oltre 70 anni.

(*) Aggiorneremo progressivamente l’elenco dei pastifici che usano trafile al bronzo con l’arrivo di nuove comunicazioni

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Rummo, Barilla