Il 17 aprile 2025 il presidente Donald Trump nell’incontro con la stampa (a fianco della premier Giorgia Meloni) ha dichiarato di aver ridotto il prezzo delle uova del 92%. In risposta a una domanda Trump ha affermato che dopo un “lavoro incredibile” della sua amministrazione “le uova sono ovunque, e il prezzo è sceso del 92%”​.

Questa dichiarazione mirava a suggerire che il costo delle uova (fortemente aumentato nei mesi scorsi a causa dell’influenza aviaria) fosse diminuito drasticamente in prossimità della Pasqua. Non è vero. La diminuzione del 92% non è supportata dai dati ufficiali. Al contrario, i prezzi al dettaglio sono aumentati significativamente negli ultimi mesi. Le recenti diminuzioni nei prezzi all’ingrosso non si sono tradotte in riduzioni dei listini nei supermercati.

Le uova costano il 92% in meno! Non è vero

Dal settembre 2024 al mese di marzo 2025 le confezioni da 12 uova sono aumentate da $3,82 a $6,23, pari a un incremento del 63%.​ Si tratta di un trend di crescita costante (vedi tabella) che l’avvento di Trump non ha modificato. Per capire meglio l’uovo che adesso negli USA si compra con 0,45 € , sei mesi si pagava 0,25 € e un anno fa 0,20. In Italia il prezzo medio è di 0,30 €.

La CNN, tramite i fact-checker Daniel Dale e Alicia Wallace, ha definito “falsa” l’affermazione di Trump​. Secondo questa analisi i prezzi dei generi alimentari non stanno affatto scendendo, ma continuano ad aumentare rispetto all’anno scorso​. In particolare, il prezzo delle uova al dettaglio ha raggiunto livelli record nel marzo 2025 arrivando a circa $6,23 a dozzina (oltre il 25% in più rispetto a quando Trump si è insediato a gennaio​).

I dati ufficiali: prezzi al dettaglio in aumento

L’agenzia AP ha riportato i dati ufficiali del Consumer Price Index di marzo 2025 confermando l’incremento dei listini giunto a fine marzo ai massimi storici, smentendo le previsioni governative di un forte ribasso basate su un calo significativo dei prezzi all’ingrosso.

Dichiarazione infondata

CBS News analizzando i dati del Dipartimento del Lavoro rileva che a marzo il prezzo medio al dettaglio ha continuato a salire, toccando $6,23 la dozzina. Un’analisi pubblicata su Mediaite ricorda che il prezzo medio era di $5,81 a dozzina il giorno dell’insediamento di Trump ed è salito nei mesi successivi​. L’affermazione di Trump risulta falsa, ma lui probabilmente continuerà a raccontare questa storiella perché sa che, a dispetto di ogni evidenza, qualcuno ci crede.

