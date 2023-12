Perché sconvolgere la ricetta del panettone aggiungendo pezzetti di cioccolato, crema al pistacchio, crema di pere o di albicocca, crema di Champagne, zuppa inglese e quant’altro? Perché sconvolgere la ricetta togliendo i canditi, l’uvetta, il lattosio? Inseguendo questa tendenza qualcuno ha provato a togliere anche lo zucchero e c’è chi propone un panettone senza glutine, per i celiaci. Perché arricchire di sapori e di ingredienti strani un dolce unico famoso in tutto il mondo? Il contesto è per certi versi simile a quello della pizza margherita. Ma quante polemiche ci sono quando viene arricchita con patatine fritte, ketchup, würstel, ananas, gamberetti…

Provate a pensare alla torta Sacher. Se venisse farcita con crema di pistacchio oppure con meringhe, probabilmente non cambierebbe nome. Anche lo strudel di mele se fosse preparato con mango, papaia o datteri sarebbe un’altra cosa. Se la ricetta di questi piatti tipici non deve essere stravolta perché quella del panettone è una specie di giungla? Nessuno vuole censurare la fantasia dei pasticceri, ma non è giusto stravolgere la ricetta e poi chiamarlo “panettone”. Si tratta di dolci di Natale sicuramente squisiti ma molto diversi rispetto al prodotto originale.

La svolta nel 2017

È vero che la ricetta del panettone (così come i suoi ingredienti) è disciplinata, ma le regole sono state sconvolte nel 2017 da un aggiornamento voluto dalle associazioni di categoria. Le novità hanno aperto uno spiraglio enorme, per cui adesso si possono chiamare panettoni anche i dolci farciti con qualsiasi crema, ricoperti di glassa e arricchiti con ingredienti vari. Molte aziende propongono panettoni di fantasia. La forma è identica, anche l’astuccio di cartone è lo stesso. Cambia però il prezzo. Se il panettone classico nei supermercati è venduto sottocosto a 5 euro circa ed è un vero affare per i consumatori, la versione al pistacchio, al cioccolato, alla crema di pere, alla zuppa inglese… costa il doppio pur avendo costi di produzione lievemente maggiori.

Panettone o dolce di Natale?

Perché snaturare la ricetta di un dolce italiano famoso nel mondo? Tutti possono fare un dolce di Natale con un incarto simile e apportare variazioni gastronomiche fantasiose, la cosa importante è che sull’etichetta non compaia la parola “panettone”. Anni fa ho posto lo stesso problema chiedendo perché sia permesso vendere con questo nome un dolce senza farina di grano adatto ai celiaci e ho ricevuto risposte evasive e molte critiche. Mi chiedo perché l’associazione di categoria non permetta la produzione di panettoni senza zucchero per i diabetici, senza burro per le migliaia di persone allergiche al latte, senza uova per i soggetti che hanno intolleranza. Le risposte non sono arrivate.

Oggi al supermercato si trovano panettoni senza farina, senza uvetta, senza canditi ma con pezzetti di cioccolato, magari ricoperti con una glassa e decorati con frutta sciroppata. Tutto ciò però è del tutto regolare in virtù di lobby e interessi di bottega che hanno stravolto il disciplinare.

NOTA: Aggiornamento del disciplinare fatta nel 2017. È in facoltà del produttore aggiungere al panettone, al pandoro e alla colomba: farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione nell’impasto di base di altri grassi diversi dal burro. Il prodotto così finito contiene almeno il cinquanta per cento dell’impasto base di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 1, 2 e 3, calcolato sul peso del prodotto finito.

© Riproduzione riservata – Foto: AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1