Panettone Vergani, Le Grazie e Tre Marie: i migliori secondo Altroconsumo

Sono ormai settimane che gli scaffali dei supermercati si sono riempiti dei tipici dolci natalizi. Rispetto all’anno scorso i prezzi sono saliti del 17-18%, e per acquistare un panettone da un chilo si spenderà oltre un euro in più (ne abbiamo parlato qui). È però possibile risparmiare scegliendo i prodotti delle marche dei supermercati che sono preparati da grandi aziende come Maina, Paluani, Motta. Chi preferisce quelli di pasticceria invece dovrà prepararsi a spendere 30-40 €.

Il panettone è uno dei migliori prodotti di pasticceria industriale italiana, grazie anche al fatto che la ricetta è vincolata da un disciplinare, la lievitazione è realizzata con lievito madre, ci sono tempi inderogabili e gli ingredienti sono tutti di pregio: burro, uova, uvetta e canditi.

Come ogni anno Altroconsumo ha pubblicato i test sui dolci natalizi, mettendo alla prova 11 panettoni (9 classici, con uvetta e canditi, e 2 glassati) in vendita nei supermercati.

Le etichette sono risultate tutte a norma, così come le analisi di laboratorio sulla materia grassa presente nell’impasto, esclusivamente burro e in percentuale pari ad almeno il 16%, e anche la quantità di frutta candita e uvetta. Nessun prodotto ha presentato problemi per la presenza di microrganismi come muffe e lieviti. La rivista dei consumatori ha condotto una doppia valutazione organolettica: i panettoni sono stati sottoposti sia all’assaggio di esperti pasticceri, sia a una giuria di 60 consumatori che ha valutato l’aspetto visivo del dolce, sia intero che affettato, la piacevolezza olfattiva, l’aroma e la sensazione in bocca.

A risultare il Migliore del Test è stato il panettone di Milano Vergani (prezzo 14,99 €/kg) “la qualità degli ingredienti ha ottime valutazioni e pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio”. Al secondo posto della classifica, a un punto dal vincitore, si trova il prodotto che ha conquistato il titolo Miglior Acquisto, per l’ottimo rapporto fra la qualità e il prezzo: si tratta del panettone classico Le Grazie, (marchio della catena di supermercati Esselunga) venduto a 4,99 €/kg). Con lo stesso punteggio troviamo anche Tre Marie Il Panettone Milanese (12,89 €/kg). Va detto che di solito, ogni catena di supermercati sceglie una marca di panettone fra quelle più note (Maina, Motta, Bauli, Paluani…) e applica uno sconto speciale (1-2 euro in meno rispetto alle altre). Alla fine il prezzo resta comunque conveniente perché i panettoni sono di solito venduti “sottocosto” e utilizzati come prodotto civetta per attirare clienti. Questo concetto è ben noto agli esperti di marketing che sanno che proporre listini così convenienti per prodotti ottenuti con ingredienti di qualità e dopo una lunga e complessa lavorazione, è un caso unico di mercato.

