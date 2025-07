In un contesto in cui le risorse naturali sono sempre più scarse e i consumatori sempre più attenti, il packaging si rivela un nodo cruciale per garantire filiere alimentari sostenibili, sicure ed eque. Per affrontare queste sfide, la Fondazione Carta Etica del Packaging – nata nel 2020 su iniziativa dell’Istituto Italiano dell’Imballaggio – promuove due nuovi corsi di alta formazione per il 2025/2026.

A questo proposito, la Fondazione Carta Etica del Packaging si è affermata negli ultimi anni come un osservatorio privilegiato e una piattaforma attiva di formazione e dialogo sul tema. Dalla data della sua inaugurazione, la Fondazione promuove un approccio etico aglli imballaggi, inteso come strumento al servizio dell’uomo e dell’ambiente. Il suo operato si fonda su valori di responsabilità, trasparenza, competenza, innovazione e sostenibilità, raccolti in una Carta Etica sottoscritta da aziende e istituzioni del settore.

Il primo corso, Packaging Waste Expert, realizzato con la Ca’ Foscari Challenge School è iniziato a maggio e finirà a novembre 2025, è rivolto a professionisti e giovani laureati interessati a gestire in modo avanzato i rifiuti da imballaggio. Il secondo, il Corso in Packaging Management, è organizzato con l’Università La Sapienza di Roma (ottobre 2025 – gennaio 2026) e forma figure capaci di coniugare visione strategica e competenze tecniche. Entrambi prevedono 120 ore di formazione e il rilascio di CFU (20 nel secondo caso).

La Fondazione, che promuove un approccio etico e culturale al packaging, sostiene i partecipanti anche con borse di studio. I corsi offrono strumenti concreti per affrontare il futuro del packaging come leva di sostenibilità, innovazione e comunicazione responsabile.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos