Dal 22 al 29 aprile, nei supermercati Iper – La Grande I, un litro di olio extravergine di oliva è stato messo in vendita al prezzo di 3,49 euro. Non si tratta di un sottocosto, ma di una promozione definita nel volantino come ‘mega offerta’ (vedi sotto), con uno sconto del 55%. L’olio, probabilmente proveniente da Spagna e Portogallo, era marchiato Minerva Oli, un nome sconosciuto.

“L’offerta è piaciuta ai consumatori ma – come riporta Teatro Naturale – solleva qualche preoccupazione. Per un olio extravergine si tratta di un prezzo insostenibile, visto che considerando listini il costo industriale supera 4,50 €/l. L’utilizzo di marchi ‘usa e getta’ come sembra intravedere l’operazione, permette ai supermercati di proporre offerte estreme rendendo difficili i controlli”.

La mega offerta di Iper arriva dopo promozioni analoghe, come il sottocosto Esselunga del marzo di quest’anno (3,99 €/l), che ha stabilito il nuovo prezzo di riferimento. Da allora, infatti i volantini delle principali catene italiane di supermercati si sono riempiti di super sconti in una corsa al ribasso che svilisce la percezione del valore dell’extravergine.

I controlli

Il consumatore si trova davanti bottiglie di extravergine che costano meno degli oli di semi, e si chiede legittimamente quale dei due sia più salutare o di maggior qualità. Dietro alcune promozioni si cela l’interrogativo sul reale contenuto. L’articolo di Teatro Naturale rivela che nemmeno gli ispettori dell’ICQRF sono riusciti a recuperare una bottiglia per effettuare i controlli: l’olio è andato a ruba in pochi giorni.

Il rischio è di veder tornare sugli scaffali offerte a 2,99 €/l, una cifra semplicemente insostenibile anche nei mercati all’ingrosso di Spagna e Portogallo. Ma a pagare il prezzo più alto saranno, come sempre, i produttori onesti e i consumatori ignari, illusi di acquistare qualità al prezzo di un fondo di bottiglia.

