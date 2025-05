L’Autorità Europea per la Sicurezza aAimentare (EFSA) ha respinto la richiesta di autorizzazione di un nuovo claim salutistico proposto dall’Università di Bari Aldo Moro, secondo cui i polifenoli dell’olio extravergine d’oliva contribuirebbero al mantenimento di livelli normali di colesterolo HDL nel sangue, il cosiddetto ‘colesterolo buono’.

Come spiega Teatro Naturale, la domanda era stata inoltrata attraverso il Ministero della Salute italiano, in base al regolamento (CE) n. 1924/2006, che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sugli alimenti. Il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA su nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari (NDA) ha analizzato il dossier per valutare se esistano prove scientifiche sufficienti a dimostrare l’efficacia del componente.

Colesterolo HDL e polifenoli

Le lipoproteine ad alta densità (HDL) sono considerate protettive per la salute cardiovascolare perché aiutano a rimuovere l’eccesso di colesterolo dai tessuti e dalle arterie, riportandolo al fegato per l’eliminazione. I polifenoli presenti nell’olio extravergine di oliva – come oleuropeina, tirosolo e idrossitirosolo – sono noti per le loro proprietà antiossidanti, e alcuni studi avevano ipotizzato un loro effetto benefico sul metabolismo lipidico.

L’Università di Bari aveva presentato una revisione sistematica e una meta-analisi di dieci studi di intervento sull’uomo per sostenere la richiesta. Tuttavia, secondo gli esperti dell’EFSA, le evidenze fornite non sono sufficienti: solo uno di questi studi – condotto su uomini adulti – ha mostrato un aumento dose-dipendente del colesterolo HDL dopo tre settimane di assunzione di polifenoli. Ma nessun altro studio ha confermato questo risultato, né lo ha replicato su altre popolazioni o in tempi più lunghi.

Nessun meccanismo d’azione dimostrato

Nel dossier, l’Università suggeriva alcuni possibili meccanismi d’azione: dalla modulazione dei geni del metabolismo lipidico, alla stimolazione del microbiota intestinale, fino alla riduzione dello stress ossidativo. Tuttavia, i ricercatori non hanno fornito riferimenti scientifici diretti a sostegno di queste ipotesi.

Per l’EFSA, quindi, non esiste una prova credibile e coerente che colleghi il consumo di polifenoli dell’olio extravergine di oliva al mantenimento dei livelli di HDL. Il gruppo di esperti ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo del componente e l’effetto benefico rivendicato.

Questa bocciatura rappresenta un segnale chiaro per il settore alimentare: anche nel caso di alimenti tradizionalmente considerati salutari, come l’olio extravergine d’oliva, per ottenere un claim approvato a livello europeo servono dati solidi e replicabili, oltre a una chiara dimostrazione del meccanismo d’azione. Una sfida non da poco per chi vuole valorizzare le proprietà funzionali degli alimenti mediterranei.

