Nutri-Score: uno strumento di salute pubblica basato sulla scienza. La scheda informativa

“Il Nutri-Score è uno strumento voluto dalle lobby contro il Made in Italy” Questa è forse la teoria più fantasiosa che circola intorno all’etichetta francese. Per questo il gruppo di ricerca che ha sviluppato l’etichetta a semaforo francese ha realizzato, insieme all’agenzia di comunicazione specializzata NutriMarketing, una serie di quattro schede divulgative con l’obiettivo di rispondere alle critiche più diffuse e spiegare meglio a consumatori e politica che il Nutri-Score è uno strumento di salute pubblica.

Il Nutri-Score, infatti, è stato sviluppato da ricercatori indipendenti che lavorano in università pubbliche francesi, per permettere di confrontare tra loro alimenti comparabili per occasione di consumo, come i cereali da colazione e le brioche. Basandosi sulla tabella nutrizionale, il Nutri-Score semplifica le informazioni per renderle immediatamente comprensibili e adattare le frequenze di consumo degli alimenti in modo tale da costruire una dieta sana ed equilibrata, come suggerito dalle Linee guida per una sana alimentazione.

