Da qualche giorno è arrivato nei banchi dei surgelati dei supermercati la grande novità di Ferrero del 2024: il gelato ufficiale di Nutella. Con questo prodotto l’azienda di Alba entra nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo quello degli stecchi, dei coni e dei ghiaccioli dove è presente da alcuni anni con i marchi Ferrero Rocher, Raffaello, Rondnoir, Pocket Coffee, Estathé Ice e Kinder Bueno (ne abbiamo parlato in questo articolo sui gelati Ferrero).

Nutella Ice Cream Pot è un prodotto in un barattolo in carta da 230 grammi, venduto al prezzo di 4,99 € (21,70 €/kg). Si tratta di un gelato a strati, variegato con Nutella. La percentuale di crema sul prodotto finito è del 27,6%, con una quantità di nocciole del 6,5% e di cacao magro del 3,5%, sul totale. Gli altri ingredienti sono quelli tipici di un gelato industriale: latte scremato, zucchero, oli vegetali (girasole e cocco) sciroppo di glucosio, destrosio, emulsionanti, stabilizzanti e aromi. Dato positivo: il gelato contiene anche panna, un ingrediente sparito da molti prodotti industriali.

Bisogna sottolineare, però, che Nutella Ice Cream non è prodotta in Italia. Il gelato arriva dallo stabilimento di Alzira, in Spagna, dove l’azienda ha allestito una nuova linea dedicata, spiega una nota di Alimentando.

© Riproduzione riservata Foto: Ferrero

