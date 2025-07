Nel giro di un paio di decenni la taglia media del merluzzo del Mar Baltico (Gadus morhua), una specie del tutto particolare, si è drammaticamente ridotta. Se fino alla fine del secolo scorso un esemplare giunto a piena maturazione poteva essere lungo più di un metro, e pesare fino a 40 chilogrammi, oggi al massimo occupa lo spazio di un piatto da portata, e in molti casi si ferma a una ventina di centimetri. Il crollo delle dimensioni è regolato a livello genetico, e ha colpito una specie che si è evoluta nelle condizioni di bassa salinità, elevate concentrazioni di CO2, fluttuazioni climatiche estreme e scarsità di ossigeno tipiche di quel bacino, e che non sembra avere la capacità di riprendersi, nonostante dal 2019 nella zona vi sia il divieto assoluto di pesca.

La pressione esercitata dalle attività umane ha quindi provocato un’accelerazione nei processi evolutivi, spingendo gli esemplari a diventare più piccoli. E anche quando la pesca sfrenata a quelli più grandi è cessata, le modifiche genetiche sono rimaste, almeno per ora.

Lo studio

La scoperta dei gravi effetti antropici sul genoma del merluzzo del Baltico è stata fatta dai ricercatori del Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research di Kiel, in Germania, che hanno pubblicato quanto scoperto su Science Advances.

Per seguire l’andamento delle taglie nel tempo, i ricercatori hanno utilizzato due strumenti molto diversi: l’analisi genetica da una parte, e quella degli otoliti dall’altra, condotte su 152 esemplari pescati tra il 1996 e il 2019. Questi ultimi sono formazioni calcaree presenti nel cranio dei pesci che, in modo analogo a quanto avviene con gli anelli degli alberi, registrano, di fatto, tutto ciò che accade nella vita dell’animale, e possono quindi fornire una traccia chiara di quanto avvenuto negli anni.

Il risultato è stato preoccupante, perché gli otoliti hanno confermato ciò che ricercatori e pescatori hanno sempre riferito, negli ultimi anni, ovvero il crollo delle dimensioni dei merluzzi, con una diminuzione del 48% delle taglie medie.

Merluzzi più piccoli

Ma l’indagine genetica ha svelato qualcosa di più: sono cambiati anche i geni, con un fenomeno che viene chiamato selezione direzionale, cioè selezione verso una direzione specifica. Gli esemplari con i geni per una maturazione più lenta, che porta a una dimensione inferiore, che hanno maggiori probabilità di sfuggire alla pesca, sono risultati favoriti rispetto a quelli a crescita più veloce, che raggiungevano il metro di stazza. Oggi la L50, cioè la dimensione media alla quale il 50% dei merluzzi raggiunge la maturità, è straordinariamente bassa, attorno ai 20 centimetri. Purtroppo, però, i merluzzi piccoli si riproducono anche di meno, rispetto a quelli grandi, e ciò spiega perché, nonostante il divieto sia in essere già da sei anni, non vi sia alcun segno di ripresa della popolazione, come hanno mostrato gli ultimi dati, aggiornati al 2025.

Il danno provocato dalle attività umane potrebbe quindi essere irreversibile, anche perché aggravato da profondi cambiamenti dello stato del mare. Una forte prova indiretta della assoluta necessità di reinventare la pesca, rendendola sostenibile e tutelando la biodiversità e il patrimonio genetico degli abitanti del mare.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com, Thorsten Reusch, Geomar

