La Francia segue l’Italia sul meat sounding con un decreto approvato a fine febbraio, forse anche in risposta alle proteste degli allevatori. Entro tre mesi sarà vietato utilizzare le denominazioni tipiche dei tagli di carne per i sostituti vegetali. Sarà vietato vendere o proporre nei menu vegan steak, pancetta meat-free, salsicce vegetali e simili e, per chi continuerà a farlo, fioccheranno multe salate, da 7.500 euro.

Non si sa ancora in che modo i produttori decideranno di rinominare alimenti che sono conosciuti ormai da anni con denominazioni che richiamano quelle della carne. Non a caso, questo è sempre stato uno degli argomenti di chi ha provato a opporsi, che ha sempre sottolineato l’inevitabile disorientamento dei clienti che si trovano di fronte a prodotti chiamati con nomi diversi da quelli cui sono abituati. Ma ormai il decreto è entrato in vigore, e tutti dovranno adeguarsi.

Il testo elenca minuziosamente tutti i nomi che non potranno più essere utilizzati, che riguardano tanto i tagli di carne quanto le carni lavorate, e sarà applicato non solo ai prodotti vegetali in senso stretto, ma anche a quelli a base di funghi. Restano invece ammesse le denominazioni usate finora per i prodotti misti, realizzati con carni e vegetali, purché di questi ultimi non sia superata una certa la percentuale. Per esempio, si potrà continuare a chiamare bacon o pancetta un insaccato che abbia lo 0,5% di farine vegetali, un filet mignon che ne contenga fino all’1%, una salsa chorizo che abbia l’1,5% e altri tipi di salse che contengano fino al 3% di vegetali.

Una storia travagliata

Il decreto appena approvato non è nuovo: era stato scritto nel 2020 e portato all’approvazione nel 2022. Tuttavia, come riferisce Food Navigator, la sua entrata in vigore era stata rimandata a causa di un ricorso al Consiglio di Stato presentato da Protéines France, l’associazione di categoria che riunisce numerosi produttori di proteine alternative alla carne. In quella versione, le aziende si sarebbero dovute adeguare entro il primo ottobre 2022, ma l’associazione aveva sostenuto che non avrebbero avuto tempo sufficiente per rinominare, ri-confezionare e lanciare nuove campagne di marketing che facessero capire ai clienti che si trattava solo si un maquillage linguistico. E tutto era stato sospeso. Ora l’accelerazione, in tempi che suscitano qualche dubbio, viste le elezioni imminenti e viste le proteste di questi giorni.

Un mondo globale

La Francia non è il primo paese a varare leggi simili. Anche il Sud Africa e, più di recente, l’Italia hanno introdotto questo genere di norme, mentre la campagna europea “Ceci n’est pas un steak“, lanciata nel 2020 per ottenere regolamenti comunitari, era fallita. Nel 2017, invece, lo stesso approccio però aveva avuto successo per i formaggi, gli yogurt, il burro e il latte, e infatti non esistono più, sul suolo comunitario, prodotti vegetali che abbiano questo tipo di nome.

Tuttavia, come sempre accade in questo genere di iniziative nazionali, la nuova legge deve fare i conti con le grandi multinazionali del cibo, e con un mercato che è globale. Per questo, paradossalmente, sarà possibile continuare a vendere alimenti vegetali che abbiano nomi che ricordano la carne, se realizzati in paesi terzi, europei o meno.

Il Meat sounding è un problema?

Quindi, come potrebbe accadere in Italia con la carne coltivata, non si potranno vendere sostituti vegetali nazionali con nomi che ricordino la carne, mentre i prodotto che arrivano all’estero, a prescindere dal nome non avranno problemi. E questo, naturalmente, preoccupa molto i produttori francesi, che temono di essere scavalcati dai grandi marchi che hanno già una clientela fidelizzata, e i cui prodotti resteranno immutati, se prodotti non in Francia. Secondo le loro associazioni, tutto il settore potrebbe subire pesanti contraccolpi, così come potrebbe accadere per lo sforzo di far diminuire il consumo di carne ai francesi, per motivi ambientali e di salute.

Qualcuno la prende con ironia, come Cedric Meston il fondatore della HappyVore, azienda francese di sostituti vegetali della carne chiamati, finora, con nomi quali nugget, bistecche, cotolette e così via. Meston ha postato una foto con le sue salsicce vegetali confezionate prima e dopo il primo maggio, giorno dopo il quale si chiameranno, forse, tubi (?).

