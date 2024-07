Il presidente di McDonald’s Usa ha annunciato che la vendita di panini veg sarà interrotta. Nei punti vendita americani non saranno più presenti i McPlant, panini con hamburger a base interamente vegetale che la catena ha lanciato qualche anno fa nelle zone di Dan Francisco e Dallas. Il Los Angeles Times ha riportato l’intervento di Erlinger (presidente di McDonald’s in Usa) al Wall Street Journal Global Food Forum, in cui dichiara che il panino, sviluppato in collaborazione con Beyond Meat, “non ha avuto successo”. I consumatori americani non cercano “il McPlant o altre proteine a base vegetale”.

Vendite disastrose per il panino vegan di McDonald’s

La catena ha deciso di introdurre il panino McPlant, con un burger a base di ingredienti vegetali quali piselli, riso e patate, nel 2021 negli Stati Uniti. All’inizio era disponibile soltanto in otto punti vendita, per poi estendere la presenza in 600 ristoranti tra Texas e California nel gennaio 2022. Le vendite, però, hanno deluso le aspettative. Un’analisi fatta nel marzo 2022 dalla società di ricerca BTIG indicava che i ristoranti della Bay Area e Dallas-Fort Worth vendevano 20 McPlant al giorno, rispetto ai 40-60 ipotizzati. Mentre nel Texas orientale, in un’area più rurale, si vendevano 3-5 panini al giorno.

