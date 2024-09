Al via la sesta edizione del Master di I livello “Cibo e Società: innovare pratiche, politiche e mercati alimentari organizzato dal dipartimento di Economia dell’Università degli studi Milano Bicocca e Bicocca Academy. Il Master interdipartimentale, offerto da cinque dipartimenti di eccellenza di UNIMIB, forma esperti di filiere e sistemi alimentari aggiornati capaci di coniugare competenze tecniche (project management, food marketing, aspetti normativi, rudimenti di comunicazione) ad un approccio critico orientato dalla tradizione delle scienze sociali come antropologia, sociale, economia, storia, diritto.

Il corso ha una finalità professionalizzante e prevede una formazione con una componente applicativa, volta ad orientare l’ideazione e la realizzazione di progetti tenendo conto degli orientamenti aggiornati dei Food studiese delle migliori pratiche dello scenario contemporaneo. All’interno del percorso prevista la creazione di scambi con altri programmi di alta formazione offerti da atenei sia italiani che stranieri.

Master con tirocinio di 200 ore

Le lezioni si terranno in modalità blended dal 18 ottobre 2024 al 10 ottobre 2025 nei giorni di venerdì e sabato; il termine per le iscrizioni è il 16 settembre 2024 con la possibilità di accedere (previa graduatoria di selezione) ad una delle 3 borse di studio INPS a copertura totale del contributo di iscrizione. Previsti inoltre 2 posti allievi gratuiti riservati al personale tecnico-amministrativo d’Ateneo previa selezione.

Al seguente link tutte le informazioni per procedere all’iscrizione, i colloqui di selezione si terranno il 25 settembre 2024.

Alla fine del percorso è previsto un tirocinio di oltre 200 ore con la possibilità di svolgere lo stage all’interno di diverse realtà del settore tra cui il Bicocca Center of Science and Technology for Food Best4Food.

Il Master è rivolto alle persone interessate a lavorare nell’ambito di progetti nel settore alimentare ed è aperto sia a giovani laureati con laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento di tutte le discipline, diplomi universitari e altri titoli equiparati sia a professionisti che già lavorano nel mondo dell’industria alimentare.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1