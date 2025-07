Le linee guida per una sana alimentazione consigliano di consumare, ogni giorno, almeno cinque porzioni di frutta e verdura. In estate è più facile raggiungere questo obiettivo, perché, con il caldo, insalate e macedonie risultano fresche e gradevoli.

Preparare una macedonia, però, è impegnativo: lavare, sbucciare e tagliare la frutta a piccoli pezzi richiede tempo ed energia. Personalmente penso che il tempo dedicato alla preparazione del cibo sia un tempo lento, un tempo di cura, che ognuno di noi dovrebbe concedersi, almeno ogni tanto. In ogni caso, per molte persone è piacevole e comodo acquistare e utilizzare frutta già lavata e tagliata, pronta per il consumo.

Così, come si sono moltiplicate sugli scaffali le insalate pronte, sono arrivate anche tante vaschette di frutta: melone o anguria a fettine, pronti per il consumo, fragole o chicchi d’uva già lavati e macedonie declinate in svariate tipologie. Prodotti che spesso sono accompagnati da una forchettina di legno, da gettare nell’umido una volta utilizzata.

Abbiamo confrontato alcuni prodotti, disponibili nei supermercati e sulle piattaforme di vendita online, a marchio Fratelli Orsero, Frescosenso e Melinda, considerando anche le macedonie vendute da Conad, Coop e Despar con il marchio delle catene. Frescosenso è un marchio del Consorzio Agribologna che sforna anche le vaschette Melinda e quelle vendute con i marchi Conad e Coop. La macedonia a marchio Despar è prodotto dall’azienda Entesano Food (Udine).

Gli ingredienti delle macedonie pronte

Cosa contengono queste vaschette? In che modo e quanto a lungo è garantita la conservazione? Innanzitutto è importante la catena del freddo, questi prodotti infatti devono essere conservati a bassa temperatura, in frigorifero. In alcuni casi l’unico ingrediente è la frutta, ma spesso viene aggiunto acido ascorbico (E330, vitamina C), con funzione antiossidante. Le macedonie che abbiamo considerato non contenevano nient’altro, tranne una: quella prodotta da Entesano Food (Udine), vista sugli scaffali di punti vendita Despar, era addizionata anche con ascorbato di sodio (E301) e carbonato di calcio (E170).

Un’altra possibilità, sempre combinata con la catena del freddo, è il confezionamento in atmosfera controllata, o protettiva, utilizzando una miscela di gas (di solito azoto e anidride carbonica) a ridotto contenuto di ossigeno, che rallenta l’ossidazione e la proliferazione microbica. In questo caso, che non abbiamo visto in nessuno dei prodotti considerati, la conservazione in atmosfera protettiva è dichiarata in etichetta e la confezione deve essere termosaldata.

L’acido ascorbico e gli ascorbati favoriscono la conservazione, ma non sono conservanti, quindi è corretta l’indicazione “senza conservanti” che si legge su alcune confezioni. Per lo stesso motivo questi prodotti hanno una scadenza ravvicinata, di solito 5-7 giorni dalla produzione e devono essere conservati in frigorifero. Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere consumato entro 24-48 ore. In tutti i casi, quando acquistiamo una di queste vaschette, è importante controllare le indicazioni sulla confezione, sia per verificare l’eventuale presenza di conservanti che per controllare la scadenza.

Prezzi

Ora, è vero che questi prodotti sono molto comodi, ma per capire quanto siano convenienti è necessario confrontare i prezzi con quelli della frutta fresca intera, tenendo conto che quelli visti da noi sono puramente indicativi, perché i prezzi della frutta variano rapidamente, in base alla disponibilità e all’andamento del mercato.

Il melone pronto per il consumo, tagliato a fettine o a cubetti, venduto in vaschette da 250-400 g, costa circa 10-12 €/kg. Per il melone ‘intero’, a seconda della varietà, si spendono mediamente 2-4 €/kg (con punte di 5-6 € per varietà premium).

Per l’anguria pronta, tagliata a cubetti o a triangoli, si spendono circa 6-7 €/kg, mentre il prodotto intero costa circa 1-1,30 €/kg. Le macedonie fresche sono vendute di solito in confezioni da 150-250 g e costano 14-16 €/kg, raggiungendo anche prezzi più elevati quando contengono frutta esotica. Se acquistiamo frutta fresca di stagione, invece, per le nettarine, in questo momento (prima metà di luglio), si spendono 3-5 €/kg, per le prugne circa 3, per le albicocche intorno a 5 €/kg e per l’uva circa 6 €/kg. È chiaro quindi che la praticità e il risparmio di tempo si pagano a caro prezzo.

L’impatto ambientale

Un’ultima considerazione riguarda l’impatto ambientale di questi prodotti, la cui preparazione richiede un certo consumo di acqua e di energia, da aggiungere al fatto che sono sempre racchiusi in confezioni di plastica. Parlando di impatto ambientale dobbiamo considerare anche l’origine della frutta, informazione che solo a volte viene riportata in etichetta. Cosa prevede la normativa? Lo abbiamo chiesto a Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

“Quando la frutta è tagliata – spiega Pinton – esce dal perimetro della normativa sulla frutta e rientra nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce quali informazioni devono essere riportate sulle etichette degli alimenti. Fra queste troviamo il termine minimo di conservazione (la scadenza, che non è richiesta per la frutta intera), ma non la categoria (extra, prima, seconda) e l’origine, che sono invece necessarie per la frutta intera. L’origine della materia prima va indicata soltanto se è diversa da quella che l’etichetta farebbe supporre, quando per esempio troviamo una bandierina italiana, un monumento, una cartina geografica, o un’indicazione come ‘prodotto italiano’, che porti a ritenere un’origine italiana anche della frutta. Solo in questi casi è necessario indicare l’origine della frutta utilizzata.”

In ogni caso, quando presente, l’indicazione d’origine ci permette di controllare la provenienza e verificare se dobbiamo aggiungere all’impronta ecologica del prodotto confezionato anche l’impatto dovuto al trasporto da regioni più o meno lontane.

*Prezzi rilevati sui principali supermercati online

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos