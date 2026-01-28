Capita spesso di ricevere in redazione segnalazioni da parte di lettori e lettrici riguardanti prodotti deteriorati o ammuffiti ben prima della data di scadenza: un problema comune, che si verifica piuttosto di frequente. L’ultima segnalazione di questo tipo riguarda una confezione di tortellini Giovanni Rana con muffa. Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta dell’azienda.

La lettera

Ho acquistato codesta confezione (di Sfogliavelo alla carne Giovanni Rana, ndr) presso il supermercato Conad di via Madama Cristina 66, a Torino. La confezione integra, conservata in frigorifero, presenta un tortellino con muffa.

Rodolfo

La risposta di Giovanni Rana

Il Gruppo Rana concentra da sempre i maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo, nella selezione accurata delle materie prime e in rigorosi controlli di qualità lungo tutte le fasi del processo produttivo, con l’obiettivo di garantire prodotti sicuri e di elevata qualità. Prima del rilascio dei nostri prodotti svolgiamo analisi accurate per verificarne la conformità e l’idoneità al consumo e effettuiamo controlli puntuali sull’integrità delle confezioni.

Gli ambienti di produzione e confezionamento, così come le attrezzature e le linee produttive, sono progettati secondo i più rigorosi standard igienico-sanitari e costantemente monitorati dal nostro Controllo Qualità. Inoltre, utilizziamo sistemi tecnologici avanzati per verificare l’integrità e la corretta sigillatura di ogni confezione.

Relativamente a quanto indicato dal consumatore, possiamo ipotizzare che la formazione di muffa nel prodotto acquistato possa essere riconducibile a un microforo nella confezione che può verificarsi successivamente alla fase produttiva, ad esempio durante le fasi di commercializzazione o trasporto.

Ci auguriamo che queste informazioni possano risultare utili. Il nostro Servizio Consumatori rimane a disposizione del consumatore per fornire ogni ulteriore chiarimento o supporto in merito alla segnalazione.

