Capita spesso di ricevere in redazione segnalazioni da parte di lettori e lettrici riguardanti prodotti deteriorati o ammuffiti ben prima della data di scadenza: un problema comune, che si verifica piuttosto di frequente. L’ultima segnalazione di questo tipo riguarda una confezione di tortellini Giovanni Rana con muffa. Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta dell’azienda.
La lettera
Ho acquistato codesta confezione (di Sfogliavelo alla carne Giovanni Rana, ndr) presso il supermercato Conad di via Madama Cristina 66, a Torino. La confezione integra, conservata in frigorifero, presenta un tortellino con muffa.
Rodolfo
La risposta di Giovanni Rana
Il Gruppo Rana concentra da sempre i maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo, nella selezione accurata delle materie prime e in rigorosi controlli di qualità lungo tutte le fasi del processo produttivo, con l’obiettivo di garantire prodotti sicuri e di elevata qualità. Prima del rilascio dei nostri prodotti svolgiamo analisi accurate per verificarne la conformità e l’idoneità al consumo e effettuiamo controlli puntuali sull’integrità delle confezioni.
Gli ambienti di produzione e confezionamento, così come le attrezzature e le linee produttive, sono progettati secondo i più rigorosi standard igienico-sanitari e costantemente monitorati dal nostro Controllo Qualità. Inoltre, utilizziamo sistemi tecnologici avanzati per verificare l’integrità e la corretta sigillatura di ogni confezione.
Relativamente a quanto indicato dal consumatore, possiamo ipotizzare che la formazione di muffa nel prodotto acquistato possa essere riconducibile a un microforo nella confezione che può verificarsi successivamente alla fase produttiva, ad esempio durante le fasi di commercializzazione o trasporto.
Ci auguriamo che queste informazioni possano risultare utili. Il nostro Servizio Consumatori rimane a disposizione del consumatore per fornire ogni ulteriore chiarimento o supporto in merito alla segnalazione.
Da quando il mondo è mondo gli alimenti conservati male presentano muffa. Mi chiedo se una notizia del genere valga davvero un articolo o meriti una risposta dall’azienda. Come è possibile che il consumatore non giunga spontaneamente alla ovvia conclusione che quasi certamente, in un modo o nell’altro, è entrata aria nella confezione? Nessun intento polemico nel mio commento, sia chiaro, solo domande (e probabilmente curiosità) nel comportamento di alcune persone.
Lavoro da una vita nella GDO, le assicuro che non ha idea delle sceneggiate che i clienti fanno in negozio relativamente a prodotti con problemi simili, problemi di cui oggettivamente nessuno ha colpa.
Purtroppo può capitare nel trasporto nell’impostare dentro i frigoriferi qualche foro,in fine hai visto che c’era della muffa lì buttavi e basta.
Io personalmente ne ho acquistato ultimamente almeno una decina di buste erano buonissime specialmente al crudo e gamberi ottimi.