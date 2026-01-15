Quando stoviglie, pentole e utensili da cucina si rovinano, è normale chiedersi se vernici, rivestimenti e pellicole che si staccano possano nuocere alla nostra salute. Di recente è capitato a un nostro lettore con un set di bicchieri che dopo un lavaggio hanno perso parte della ‘pellicola’ colorata di cui erano rivestiti. di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta del produttore Tognana.

La lettera sui bicchieri colorati

Gentilissima redazione de Il Fatto Alimentare, vi volevo solo segnalare e chiedere se sono sicuri in generale i bicchieri ‘verniciati’, che sembrano di vetro colorato ma poi in realtà presentano della pellicola che si stacca. Questa mattina mi è successo con dei bicchieri Tognana acquistati in un punto vendita Lidl. Ma basta cercare online e usciranno diverse segnalazioni di casi analoghi… Vi allego alcune foto. Spero queste sostanze che si staccano non facciano male alla salute. I bicchieri li butterò…

Gian Filippo

La risposta di Tognana

Buongiorno, ci scusiamo per l’inconveniente; confermiamo che i bicchieri sono colorarti con spruzzata successivamente ricotta in forno in modo da garantire la resistenza in lavastoviglie. In un numero limitato di pezzi, dei graffi possono portare la distacco prematuro di pezzi di rivestimento. In ogni caos il vetro e i rivestimenti stessi sono soggetti a test secondo le normative europee ed italiane di riferimento che garantiscono che tutti i materiali siano adatti al contato alimentare e non pericolosi per la salute se accidentalmente ingeriti. Si prega di notare che il colore viene spruzzato solo sulla parte esterna del bicchiere, quindi il rischio di ingestione del colore staccato è molto limitato.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, inviate dal lettore