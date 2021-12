Italia-Francia scatta l’accordo, ma è rissa sull’etichetta a semaforo Nutri-Score dei prodotti alimentari

Il 25 novembre Italia e Francia hanno siglato un trattato per avviare una cooperazione bilaterale rafforzata, ma sull’etichetta a semaforo Nutri-Score scoppi a la rissa. L’accordo spazia su temi come gli affari esteri ed europei, la sicurezza, le politiche migratorie, la cooperazione economica industriale e digitale, e lo sviluppo sociale sostenibile e inclusivo, la cultura lo spazio e l’istruzione.

Molti hanno visto con simpatia questo patto bilaterale anche se c’è un punto molto delicato che non viene preso in esame: l’informazione dei consumatori e, più precisamente, la nuova etichetta a semaforo che in Francia è ormai legge dello stato mentre in Italia è osteggiata da tutti. La lista comincia con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, segue a ruota Coldiretti, il presidente del Consiglio, diversi partiti politici, associazioni di categorie e di grandi aziende alimentari e persino alcune associazioni di consumatori. Possiamo dire con una certa sicurezza che l’Italia è schierata in modo netto contro il modello di etichetta a semaforo francese Nutri-Score. Negli ultimi giorni si sono poi intensificate le critiche e le accuse verso l’etichetta a semaforo che secondo alcuni penalizza i prodotti del Made in Italy (prosciutto, salumi, formaggio grana….) mentre favorisce i prodotti processati come le bibite analcoliche dietetiche, i prodotti delle grandi industrie, ecc.. L’Italia è arrivata addirittura a proporre un modello alternativo di etichetta a batteria che definire complicata è poco. Tanto è vero che solo pochi hanno il coraggio di mostrarla e ancora meno riescono a decodificarla. Qualcuno come Coldiretti è arrivata a sostenere che l’etichetta a semaforo è contro la dieta mediterranea, dimenticando che il prosciutto, alcuni formaggi e altri cibi tipici della gastronomia italiana non rientrano certo nel menu della Dieta mediterranea.

Nonostante ciò in alcuni flash di agenzia e anche nei comunicati stampa si dice che nel vertice Italia Francia si è parlato di etichetta nutrizionale e del Nutri Score, lasciando intendere che anche i francesi si sono resi conto delle criticità del sistema e potrebbero portare alcune modifiche. A noi non risulta nulla di tuto ciò. L’etichetta Nutri-Score fa parte di una legge che viene applicata in modo volontario da centinaia di aziende alimentari. Prova ne è che nel trattato Italia-Francia nel capitolo sul tema legato “allo sviluppo sociale sostenibile e inclusivo”, non si trova alcun riferimento alla nuova etichetta a semaforo.

“Le Parti – precisa il testo – agiscono di concerto a livello europeo per favorire la resilienza, la sostenibilità e la transizione del sistema agricolo e agroalimentare, garantendo al contempo la sovranità alimentare dell’Unione Europea. In proposito, esse sostengono misure a favore della lotta contro gli sprechi alimentari e della gestione del rischio, nonché i progetti di sviluppo sostenibile nell’ambito delle filiere agro-alimentari e dell’agricoltura biologica, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia della fertilità e della biodiversità del suolo. Le Parti s’impegnano altresì a sostenere progetti di lotta alla deforestazione, in particolare in seno al Partenariato delle dichiarazioni di Amsterdam. Le Parti s‘impegnano a sostenere, proteggere e promuovere, sia nell’Unione Europea che nei Paesi terzi, a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate nell’Unione Europea”.

In questo ambito ci risulta molto difficile, come lascia intendere Coldiretti, che ci sia stato un confronto sull’etichetta a semaforo e che la Francia abbia manifestato interesse ad apportare modifiche. Coldiretti dimentica che in Francia sono ormai 500 le aziende alimentari che volontariamente utilizzano il Nutri-Score e che molte nazioni (Belgio , Portogallo, Spagna, Germania, Lussemburgo…) l’hanno già adottata. L’altra cosa da non dimenticare è che entro la fine del 2022 si dovrà scegliere a livello europeo quale tipo di “semaforo” stampare sulle etichette. C’è da chiedersi come mai due Paesi come l’Italia e la Francia con un assortimento alimentare simile, un numero elevato di prodotti Dop e IGP e abitudini gastronomiche somiglianti possano dissentire totalmente su un problema così importante come l’informazione del consumatore.

Fermo restando il nostro appoggio all’etichetta a semaforo, la questione ha ormai assunto rilevanza politica relegando in un angolo il ruolo che potrebbe avere il semaforo nella qualità della nutrizione degli italiani e il parere dei nutrizionisti. Se si volesse realmente affrontare la questione soggetti come il Crea oppure gruppi politici e anche le lobby contrarie al Nutri Score ma favorevoli al sistema Battery, dovrebbero fare una ricerca di mercato seria, come è stata fatta in Francia, chiedendo agli italiani cosa ne pensano? Seguire questo percorso è però molto rischioso, perché il modello a batteria proposto dall’Italia verrebbe probabilmente bocciato. I portatori di interesse preferiscono affidarsi alle lobby anziché ascoltare cosa ne pensano i cittadini e i nutrizionisti.

