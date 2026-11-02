Morsicare un cibo e intingerlo di nuovo nella salsa condivisa trasferisce batteri, ma il vero pericolo di contaminazione spesso non arriva dalla bocca.

Gli amanti del double-dipping (l’abitudine di intingere un cibo già morso in una salsa condivisa) apprenderanno con piacere che il rischio di contaminazione legato al cibo è inferiore a quanto si pensi: il pericolo maggiore arriva spesso dalle mani. La pratica è d’uso comune durante aperitivi e buffet, tra crudité, salse e tortillas. Ma da dove nasce l’allarme? Il gesto è diventato celebre negli anni ’90 grazie a una famosa puntata della serie TV Seinfeld, in cui un personaggio viene accusato di “mettere tutta la bocca nella salsa”. Un’accusa goliardica che ha spinto Paul Dawson, microbiologo alimentare della Clemson University, a verificarne i rischi reali con uno studio pubblicato sul Journal of Food Safety.

L’esperimento ha testato sei diverse preparazioni (tra cui acqua sterile, salsa messicana, salsa al formaggio e sciroppo al cioccolato) usando cracker morsicati per tre secondi. I risultati indicano che intingere un cracker già morso trasferisce in media da 1.000 a 10.000 batteri per millilitro nel contenitore condiviso. Di questi, dai 50 ai 100 batteri per millilitro possono passare da una persona all’altra nei morsi successivi, a seconda della consistenza e dell’acidità della salsa.

Sulla trasmissione incide anche il tipo di salsa: quelle più fluide, come la salsa messicana, sembrano trattenere e trasferire un numero maggiore di batteri rispetto alla salsa al formaggio o a quella al cioccolato.

Un rischio raro

Commentando dinamiche simili, il Prof. John Tregoning, autore di Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death (intervistato da The Guardian), spiega tuttavia che difficilmente la saliva e i batteri del cavo orale ci faranno ammalare: i microrganismi della nostra bocca sono infatti stabili e in grado di contrastare quelli estranei. Il rischio di infezione rimane raro e confinato perlopiù a soggetti severamente immunocompromessi o reduci da terapie antibiotiche.

Quello che invece merita attenzione riguarda i batteri trasferiti attraverso le mani, dove gli studi su cibi condivisi come ad esempio i popcorn, ma possiamo citare anche le arachidi e le patatine, hanno effettivamente riscontrato una contaminazione, pur se minima, generata dal contatto delle mani nel momento in cui il cibo viene portato alla bocca.

La spiegazione è semplice e dipende dall’igiene personale, lavarsi le mani diventa fondamentale non solo quando si manipola il cibo per motivi professionali ma anche prima di mangiare sia che si sia in solitudine che in compagnia poiché sono proprio i batteri presenti nelle mani, come quelli fecali, che creano contaminazione e generano malattie. Batteri come Salmonella e virus veicolati da alimenti, come i norovirus (che causano diarrea e vomito), si possono trasmettere infatti attraverso gli alimenti, soprattutto, quando le persone non si lavano le mani.

Alla luce di questi studi quindi anche se il double-dipping trasferisca effettivamente i batteri, il rischio di contaminazione non è dato tanto da questa pratica ma il vero rischio per la salute coinvolge la manipolazione del cibo senza una adeguata igiene delle mani.

Intervista all’esperto

Per approfondire l’argomento abbiamo chiesto il parere al Professore Antonello Paparella, ordinario di microbiologia degli alimenti nel Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università Teramo.

L’articolo pubblicato su The Guardian potrebbe, anche se non lo cita, far riferimento alla ricerca di Paul Dawson secondo cui, riaffondare nella salsa comune un cracker o una verdura già morsi trasferisce effettivamente batteri, più o meno a seconda della densità della salsa. Dal punto di vista microbiologico, cosa passa davvero dalla nostra bocca alla ciotola?

“I comportamenti igienici a tavola sono il risultato di una lunga evoluzione sociale e culturale che è andata di pari passo con l’acquisizione delle conoscenze scientifiche. In particolare, l’introduzione delle posate e l’adozione di pratiche corrette come l’igiene delle mani hanno trasformato l’esperienza del pasto, che oggi non rappresenta più soltanto un’esigenza legata alla sopravvivenza della specie ma è anche un’espressione di civiltà ed educazione. In tale contesto, l’Italia ha fatto scuola perché è proprio nella nostra nazione che, a partire dal Rinascimento, si è diffusa la cultura del galateo con l’uso corretto delle posate.

Ciò non significa che la condivisione delle ciotole al ristorante determini condizioni di rischio allarmanti per la popolazione. Infatti, a prescindere dalle evidenze scientifiche che documentano i possibili rischi della pratica del double-dipping e che dimostrerebbero che il morso possa aumentare di 3-4 cicli logaritmici la carica microbica dell’alimento immerso, tanti altri fattori contribuiscono a ridurre il rischio, come il limitato tempo di contatto e l’igiene del cavo orale e delle mani.”

Cambia la consistenza

Salse dense come hummus e formaggio fuso rispetto a salse liquide o acide come il guacamole o la salsa di pomodoro ma anche la consistenza, l’acidità o la temperatura incidono sul rischio di contaminazione?

“Innanzitutto dobbiamo evidenziare che, a parità di condizioni ambientali, la condivisione di un secchiello di popcorn in un cinema è mediamente meno problematica rispetto alla ciotola di guacamole nella quale più persone immergono una carota appena morsa. Allo stesso modo, una salsa molto liquida e poco acida come alcune salse di soia può consentire ai batteri presenti nella saliva di scivolare lungo il gambo di sedano e restare vitali nella ciotola per poi essere trasferiti ad un altro commensale, nel fenomeno noto come contaminazione crociata. Infine, alcuni batteri patogeni potenzialmente presenti in alimenti masticati e/o nel cavo orale, come Listeria monocytogenes, pur avendo una dose minima infettante relativamente più alta rispetto ad altri batteri a trasmissione alimentare, stimata intorno alle 1000 cellule per Listeria monocytogenes, possono tollerare il contenuto di sale delle salse e persino moltiplicare in salse fresche come il pesto o la salsa di funghi.”

Il microbiota orale

L’esperto intervistato dal Guardian sostiene che il rischio di ammalarsi per i batteri della bocca altrui sia basso, perché il nostro microbiota orale è stabile e si difende. È d’accordo? Esistono però patogeni che si trasmettono con la saliva, come i virus respiratori, l’herpes o l’Helicobacter, per i quali il discorso cambia?

“Come confermato dai dati pubblicati nella letteratura scientifica, è evidente che il rischio associato al double-dipping dipende da numerosi fattori, tra i quali lo stato immunitario dei soggetti, la tipologia di alimento immerso e di salsa, il tempo di contatto, la temperatura ambientale e delle matrici alimentari, il tipo di microrganismo e soprattutto la dose infettante. Non è detto che questi microrganismi, introdotti nel cavo orale di un altro soggetto, possano sopravvivere alla competizione con gli altri batteri e, se patogeni, abbiano modo di esplicare tale azione.”

Attenzione alla contaminazione

Chi dovrebbe stare più attento: anziani, immunodepressi, donne in gravidanza, bambini piccoli, persone che hanno appena fatto una terapia antibiotica? Inoltre l’articolo conclude che le mani sporche sono un rischio molto più serio del doppio intingere, soprattutto per la contaminazione fecale da norovirus e salmonella

“Gli studi sinora pubblicati sembrano trascurare un elemento importante e cioè che per alcuni microrganismi patogeni trasmessi con gli alimenti la dose minima infettante è molto bassa, soprattutto per soggetti vulnerabili come gli anziani, i bambini e gli immunocompromessi. Ciò vale, ad esempio, per i norovirus, dove possono bastare 10-100 particelle virali a trasmettere l’infezione, oppure per Escherichia coli STEC eventualmente presente in una crema di formaggio a latte crudo o non correttamente pastorizzato in cui potrebbero bastare meno di 50 cellule di questo batterio o forse meno di 10 cellule per causare effetti gravi e potenzialmente letali, come la sindrome emolitica uremica nel bambino.

Ciò nonostante, il double-dipping resta discutibile sul piano igienico, al pari di altri comportamenti che, pur non avendo impatto diretto sui commensali, sono assolutamente disdicevoli: per esempio, infilare le dita nel naso o appoggiare gli stuzzicadenti usati sulla tovaglia.”

Nuove e vecchie abitudini

Ma esiste un altra abitudine assimilabile al double-dipping, diffusa non solo tra le pareti domestiche ma nella ristorazione, ed è quella di assaggiare il cibo e infilare nuovamente il cucchiaio nella pietanze. Alla luce degli studi fatti, forse quello che ci deve preoccupare di più non è il gesto noto ma quello meno evidente ossia se l’operatore che lavora nelle cucine professionali non usa il cosiddetto cucchiaio di assaggio oppure non si lava le mani non solo prima di entrare in cucina all’inizio del servizio ma durante lo stesso, dopo essersi recato alla toilette.

Chissà se durante una cena o un aperitivo sarà venuto anche ad alcuni di noi il dubbio che i batteri della bocca possano contaminare gli alimenti generando il contagio di eventuali malattie agli altri commensali. Chissà quanti di noi stanno attenti a non “intingere due volte”, un gesto che, al di là, del rischio del contagio, è diventato talmente di uso comune che non viene nemmeno più considerato un comportamento inadeguato. Non ci resta da sperare che, prima di sedersi a tavola, i commensali si siano accuratamente lavati le mani.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos