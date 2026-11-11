Acqua del rubinetto tra falsi miti e garanzie sulla salute: la guida e i chiarimenti dell’ISS

Calcoli renali, sicurezza nei ristoranti, idratazione nei neonati e sistemi di filtraggio domestici: attorno all’uso dell’acqua del rubinetto ruotano ancora numerose convinzioni errate. A fare chiarezza è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che analizza le notizie false più diffuse e conferma la qualità e la sicurezza della rete idrica pubblica italiana, regolata da stringenti controlli normativi e adatta alle esigenze di tutta la famiglia, dai primi mesi di vita alla gravidanza.

L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli?

Che bere l’acqua del rubinetto provochi o favorisca la formazione di calcoli renali è una convinzione diffusa ma falsa. E questo vale anche per le acque ricche di sali di calcio e magnesio. Il consiglio di utilizzare acque leggere o oligominerali al posto dell’acqua del rubinetto per evitare la calcolosi renale non è giustificato da evidenze scientifiche. La formazione dei calcoli dipende in molti casi da una predisposizione individuale oppure familiare. Il calcio è essenziale per la nostra salute e ne va ridotta l’assunzione esclusivamente se è un medico a prescriverlo.

Acqua del rubinetto al ristorante

Chiedere acqua del rubinetto al ristorante è lecito: il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 chiede alle Regioni e alle Province di promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto, anche “incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione”.

Negli esercizi pubblici l’acqua minerale naturale, liscia o gassata, va servita nella sua bottiglia chiusa e con la sua etichetta secondo la specifica normativa. Nel caso invece venisse fornita acqua potabile in caraffa sottoposta a trattamenti, va riportata chiaramente sul contenitore la dicitura “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se addizionata di anidride carbonica.

I depuratori

Le acque distribuite in Italia sono di qualità adeguata al nostro consumo e non necessitano di altri trattamenti per renderle potabili o per evitare rischi per la salute. L’unico scopo degli apparecchi di trattamento dell’acqua in commercio, conformi alle specifiche normative, è modificare le caratteristiche organolettiche delle acque, cioè di rendere più gradevole il sapore e l’odore dell’acqua del rubinetto, o renderla frizzante.

Qualora, per specifiche circostanze, si verificasse un evento per cui fossero necessarie restrizioni d’uso delle acque, la legislazione (decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) prevede che i cittadini ne vengano tempestivamente informati. Inoltre, il gestore e le autorità sono tenuti a ripristinare prontamente la qualità delle acque e nel frattempo a fornire ai consumatori interessati quantità adeguate di acque idonee al consumo umano con approvvigionamenti alternativi (per esempio autobotti).

L’acqua del rubinetto è sicura?

Bere acqua del rubinetto (di casa o dei chioschi o punti di distribuzione) è sicuro per la salute come lo è bere acqua minerale naturale perché in tutti casi l’assenza di rischi per i consumatori è garantita dai controlli previsti dalla normativa.

L’acqua potabile – insieme ai servizi igienico-sanitari – è un diritto universale degli esseri umani e la sua qualità e sicurezza sono assicurate da normative e controlli rigorosi; le caratteristiche chimiche (durezza, pH, presenza di sali minerali) e organolettiche (odore e sapore) dell’acqua possono cambiare in funzione delle fonti di prelievo e dei possibili trattamenti cui alcune acque (circa un terzo in Italia) sono sottoposte al fine di garantire gli standard di sicurezza.

L’acqua potabile per essere ‘buona’ deve essere priva di ogni sostanza chimica

Falso. È vero il contrario, anzi: l’acqua contiene molte sostanze chimiche vantaggiose per la salute ed eliminarle non rappresenta un beneficio ma, al contrario, un potenziale ‘danno’. Rimuovere tutte le sostanze naturalmente presenti nell’acqua – per esempio il boro, il selenio, il fluoro, il cromo, il rame, o il calcio, il magnesio, lo iodio, il potassio – provocherebbe infatti la riduzione di apporto di elementi essenziali per la salute degli esseri umani, modificazioni del gusto e danni alle reti idriche.

La normativa vigente garantisce comunque che le sostanze chimiche potenzialmente dannose non superino i livelli che potrebbero comportare un rischio.

L’acqua del rubinetto per pappe e biberon

Contrariamente a quanto si crede, l’acqua del rubinetto è sicura e adatta anche durante lo svezzamento per idratare i bambini e preparare le pappe o il latte in formula. L’acqua rappresenta ben il 75% del peso corporeo di un neonato (rispetto al 60% di un adulto), con un turnover idrico elevato dovuto a un metabolismo più attivo e a una maggiore traspirazione.

Nei primi 6 mesi di vita (allattamento esclusivo), ai lattanti non deve essere somministrata acqua pura: il loro fabbisogno idrico (pari a 100-190 ml per chilo di peso corporeo) è completamente soddisfatto dal latte materno o dal latte in formula.

Da 6 a 12 mesi: da 800 ml a 1 litro al giorno

Fino a 24 mesi: circa 1,2 litri al giorno

A 3 anni: circa 1,3 litri al giorno

Tra 4 e 8 anni: da 1,6 a 2,1 litri al giorno

Poiché i bambini percepiscono meno il senso della sete e si disidratano facilmente — soprattutto in caso di febbre, vomito o diarrea — è fondamentale stimolarli a bere regolarmente, utilizzando senza timore anche l’acqua di rete.

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