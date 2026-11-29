Morire di allergie. Sabato sera a Casalnuovo, in provincia di Napoli, Michelle Valentino, 14 anni, compra con due amiche una pizza margherita in una pizzeria da asporto del rione Tavernanova. Michelle sa di essere allergica al latte e, secondo la ricostruzione dei carabinieri e il racconto delle amiche, toglie la mozzarella pensando che basti. Non comunica la sua allergia al pizzaiolo. Poco dopo, rientrata a casa, comincia a sentirsi male. I genitori chiamano l’ambulanza, ma è tardi. La causa della morte sarebbe uno shock anafilattico. Dai primi accertamenti non emergono responsabilità a carico della pizzeria.

Allergia da pizza ?

Molti giornali hanno scritto che Michelle era «allergica al lattosio». Si tratta di un errore. L’intolleranza al lattosio provoca disturbi gastrointestinali, ma non scatena uno shock anafilattico. L’allergia alle proteine del latte (caseine e sieroproteine) è un’altra cosa. Nelle persone particolarmente sensibili anche piccole quantità possono provocare una reazione gravissima. Togliere la mozzarella da una pizza margherita non è sufficiente ad eliminare le proteine del latte rimaste sulla superficie della pizza. In caso di shock anafilattico il farmaco di prima scelta è l’adrenalina, che deve essere somministrata tempestivamente. Le persone a rischio di anafilassi cui è stato prescritto un autoiniettore dovrebbero portarlo sempre con sé.

Non è un caso isolato

La morte di Michelle si aggiunge a una serie che negli ultimi anni ha colpito soprattutto giovani e giovanissimi. In Italia si contano una ventina di casi ogni anno di shock anafilattico di origine alimentare. Gli obblighi ci sono, e non sono pochi. Il punto è che riguardano l’informazione messa a disposizione e la gestione in cucina, non il dialogo con il cliente. Il regolamento europeo 1169/2011 obbliga anche bar, ristoranti, pizzerie, mense, gastronomie e locali da asporto a indicare la presenza dei 14 allergeni elencati nell’allegato. L’informazione può essere sul menu, su una lavagna o in un registro degli ingredienti e degli allergeni consultabile su richiesta, con un cartello che invita il cliente a chiedere al personale. Come scriveva Dario Dongo su questo sito già nel 2015, il cartello generico “i nostri piatti possono contenere allergeni” non basta.

Cosa deve fare ristorante

Dal 2021 il regolamento europeo 2021/382, che ha modificato le norme sull’igiene degli alimenti (reg. 852/2004), obbliga tutti gli operatori, ristoranti compresi, a gestire gli allergeni nel proprio piano di autocontrollo: separare ingredienti e utensili, pulire, formare il personale per evitare la contaminazione crociata. Se il cliente dichiara un’allergia e il locale accetta l’ordine, la responsabilità di servire un piatto adatto è del locale.

Cosa manca

Nessuna norma italiana obbliga il ristoratore o il pizzaiolo a chiedere al cliente se ha allergie. Neppure il cliente ha un obbligo di legge di dichiararle, ma di fatto il sistema si regge su di lui. Già nel 2018 il Ministero della salute, nel documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore”, riconosceva che i rischi gravano ancora quasi tutti sul consumatore. Quel documento ha otto anni e non è stato aggiornato.

L’esempio inglese

Nel Regno Unito la Food Standards Agency ha fatto un passo in più. Nel marzo 2025 ha pubblicato linee guida di buona pratica per bar, ristoranti, fast food e gastronomie che vendono cibo non preconfezionato. Le indicazioni chiave sono due. L’informazione scritta sugli allergeni deve essere sempre disponibile, senza che il cliente debba chiederla. Il personale dovrebbe chiedere a tutti i clienti se hanno allergie. Non è una legge ma una raccomandazione, e la stessa agenzia ha rilevato che lo fa solo circa la metà dei locali. In Italia una domanda del genere non è prevista da nessuna norma né da nessuna linea guida anche se molti ristoratori lo chiedono di regola. Forse anche in Italia sarebbe opportuno chiedere ai ristoratori di fare a domanda al cliente sulle allergie, come nel Regno Unito e ribadire la necessità

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos