Caffeina ed energy drink nei giovanissimi: una ricerca rivela le alterazioni sullo sviluppo cerebrale e sul sonno.

Cresce la quantità di studi che dimostrano che la caffeina assunta quando si è troppo giovani ha effetti misurabili sul cervello e sul comportamento, e sarebbe quindi da evitare. Uno degli ultimi pubblicati ha mostrato che cosa succede al cervello dei ragazzini di circa dieci anni anche solo con una porzione alla settimana di bevande con caffeina, rafforzando così la richiesta di chi vorrebbe che fosse vietata la vendita di numerosi prodotti prima di una certa età. E invece, parallelamente, aumenta il consumo di questo stimolante attraverso le bevande di vario tipo e soprattutto gli energy drink, gesto che in alcune realtà è abitudine settimanale fino dai nove-dieci anni.

Lo studio

Per verificare gli effetti della caffeina sullo sviluppo del cervello di bambini e adolescenti, gli psicologi del King’ College di Londra hanno analizzato le risonanze magnetiche di oltre 9.600 ragazzini di età compresa tra i nove e gli undici anni arruolati nell’Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, quantificando lo spessore di numerose aree della corteccia (la parte più esterna e più associata all’apprendimento, alla memoria, al comportamento, ai processi decisionali e alla gestione delle emozioni). Contemporaneamente hanno verificato il comportamento in diverso modo, comprese le valutazioni scolastiche, e fatto indagini sulla qualità e quantità del sonno, e hanno chiesto di riferire che cosa bevevano, tenendo conto di tutte le possibili fonti di caffeina e quindi, oltre agli energy e sport drink, anche di tè, caffè e altri prodotti che potevano contenerne, mentre ai genitori è stato domandato di tenere accuratamente conto del sonno.

Alla fine la relazione, che non si può dimostrare che sia di causa ed effetto, è comunque risultata piuttosto evidente, come hanno spiegato gli autori su Biological Psychiatry Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Rispetto a coloro che non avevano ancora mai assunto caffeina, o che lo facevano saltuariamente, chi ne assumeva anche solo una volta alla settimana mostrava lievi assottigliamenti in ben 22 aree corticali sparse su tutta la superficie del cervello: la caffeina sembrava dunque aver modificato direttamente lo sviluppo del sistema nervoso centrale. E questo era visibile sia a sei che a 18 mesi dalle prime rilevazioni, a conferma del fatto che i cambiamenti sembrano essere relativamente definitivi.

Caffeina e stile di vita

Anche correggendo in base allo stile di vita della famiglia, al livello socio-economico, a quello di istruzione, il fenomeno resta evidente, e accompagnato da una diminuzione della quantità di ore di sonno medie e da un rischio più elevato di comportamenti a rischio e di disturbi dell’umore. Sempre secondo gli autori, in base ad alcuni studi ormai due terzi degli adolescenti assumono bevande con caffeina almeno una volta alla settimana e le più popolari, manco a dirlo, sono gli energy drink, ormai entrati stabilmente nel gradimento dei ragazzi fino da prima dell’adolescenza.

E questo pone la questione più grave: non esistono quasi regole, se non in alcuni paesi come il Regno Unito, dove lo stop entrerà in vigore tra qualche mese, la Spagna e la Norvegia, che ora ne vietano la vendita prima dei 16 anni. Polonia (che applica i divieti anche ai distributori e all’interno delle scuole), Lituania, Lettonia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Croazia hanno posto un’asticella ancora più alta, vietandoli prima dei 18 anni. Ma moltissimi altri paesi, a cominciare dall’Italia, non impongono alcuna restrizione. La normativa attuale si limita all’obbligo di inserire in etichetta l’avvertenza: “Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza o l’allattamento” per tutte le bevande che superano i 150 milligrammi/Litro di caffeina.

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