Sentenza storica da Lussemburgo: detersivi e cosmetici non possono imitare brik e confezioni di alimenti o bevande

Anni fa, sulle le pagine de Il Fatto Alimentare, davamo spazio alla segnalazione di una lettrice che aveva notato sugli scaffali prodotti di cosmesi (shampoo e balsamo) confezionati in modo da sembrare in tutto e per tutto succhi di frutta o bevande. Un pericolo subdolo, capace di ingannare facilmente chiunque, e in particolare i bambini. Oggi la questione fa un salto decisivo a livello istituzionale europeo: da Lussemburgo arriva infatti una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che fa chiarezza e fissa paletti contro gli imballaggi ingannevoli di prodotti chimici e detergenti, spesso pericolosamente simili agli imballaggi alimentari.

La pronuncia della Corte UE nasce da una controversia legale che ha visto protagonista la società svedese Orkla Care AB, attiva nella commercializzazione di prodotti chimici e detergenti per bucato. L’azienda distribuiva i suoi articoli in imballaggi di cartone colorato, con una forma allungata a base quadrata e un coperchio piegato che incorporava un tappo a vite, dettagli che richiamano inequivocabilmente i classici brik dei succhi di frutta o del latte. A seguito delle proteste e dei reclami dei consumatori allarmati dalla forte somiglianza con i prodotti alimentari, l’Ispettorato svedese delle sostanze chimiche aveva vietato la commercializzazione di nove prodotti confezionati in quel modo, applicando il regolamento europeo sugli imballaggi di sostanze e miscele pericolose.

Le regole del packaging

L’azienda aveva impugnato il provvedimento, spingendo i giudici svedesi a rivolgersi alla Corte UE per ottenere chiarimenti sui criteri oggettivi che definiscono la confondibilità tra un imballaggio pericoloso e un alimento. I giudici europei hanno stabilito un principio fondamentale: poiché la normativa non elenca parametri rigidi, la valutazione deve fondarsi sull’aspetto generale del prodotto, considerando l’insieme delle caratteristiche percepibili dal pubblico.

La somiglianza sussiste tutte le volte in cui il packaging evoca un prodotto alimentare e può indurre in errore i consumatori sfruttando elementi distintivi tipici del cibo, quali la forma, le dimensioni, il volume, il design, il colore, l’etichetta, i materiali di composizione, la consistenza o persino l’odore. Questa analisi deve essere condotta caso per caso, con l’obiettivo prioritario di garantire un livello elevato di protezione della salute.

Un passaggio di rilievo della sentenza riguarda gli espedienti protettivi: la presenza di un elemento di sicurezza supplementare — come un’etichetta adesiva che copre il tappo e va rimossa al primo utilizzo — non basta a escludere il rischio di confusione se la struttura complessiva della confezione continua a imitare un genere alimentare.

Una tutela estesa anche ai cosmetici

Sebbene la pronuncia europea nasca nel settore dei detergenti chimici, il principio stabilito dai giudici ha una portata generale e si estende a tutti i prodotti non alimentari, compresa la cosmesi. Del resto, già anni fa Il Fatto Alimentare aveva sollevato lo stesso problema dando spazio alla segnalazione di una lettrice, che aveva fotografato sugli scaffali del supermercato shampoo e balsamo, venduti in confezioni molto simili a quelle dei succhi di frutta.

I giudici europei ricordano così un principio di buon senso prima ancora che di legge: la fantasia del marketing si deve fermare davanti al rischio che qualcuno — a partire dai bambini — possa scambiare un prodotto chimico o cosmetico per qualcosa da bere o da mangiare.

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