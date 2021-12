Influenza aviaria: in Italia abbattuti 9 milioni di galline, tacchini, polli e 200 allevamenti chiusi

In Italia il numero di animali colpiti dall’influenza aviaria e abbattuti ha raggiunto quota 9 milioni. Il centro del focolaio iniziato alla metà di ottobre 2021 è sempre il Veneto, più precisamente le province di Verona e Padova, e in parte la Lombardia (fonte: Istituto zooprofilattico delle Venezie, dati aggiornati al 14 dicembre 2021). All’inizio sono stati colpiti solo i tacchini, ma adesso sono coinvolti anche allevamenti di polli e galline e negli ultimi tempi si registra la chiusura di circa 30 allevamenti al giorno.

Secondo alcuni addetti ai lavori siamo di fronte alla più grande epidemia aviaria che si sia mai vista in Italia, anche se in realtà quella del 1999/2000 interessò oltre 16 milioni di volatili. La situazione è tutt’altro che tranquilla e a poco più di due mesi dall’inizio, il bilancio comincia ad essere pesante e non si vedono segni di inversione di rotta. La conseguenza più probabile è che adesso cominceranno le importazioni di polli e di uova dall’estero, un’operazione fino ad ora del tuto marginale, essendo l’Italia un paese autonomo da questo punto di visita.

N0n bisogna però agitarsi troppo, perché alla domanda sulla possibilità del passaggio di specie tra gallina ed esseri umani, la risposta degli esperti è sempre stata negativa (il virus colpisce difficilmente le persone, tant’è che in Italia non abbiamo mai avuto casi conclamati). Il corpo umano ha pochissimi recettori per il virus dell’influenza aviaria e sono presenti soprattutto a livello polmonare. Il virus quindi deve essere respirato in grande quantità in modo da riuscire ad arrivare direttamente negli alveoli, altrimenti si ferma prima e non attecchisce. Qualche caso di passaggio di specie si è registrato nel Sud-Est Asiatico ma in situazioni di promiscuità abitativa tra persone e animali.

